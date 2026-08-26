باشگاه خبرنگاران جوان - سعدی نقشبندی با اشاره به مهمترین طرحهای اجراشده و در حال اجرای استان اظهار کرد: پایانه صادراتی محصولات و فرآوردههای کشاورزی در بخش صاحب شهرستان سقز، فاز نخست مجتمع آبیاری مشارکتی روستای قلعهکهنه سقز، واحد عملآوری و بستهبندی گوشت طیور در بانه و طرحهای توسعه باغات سماق و گردوی تجاری از جمله طرحهایی هستند که در هفته دولت به بهرهبرداری رسیده یا وارد مراحل اجرایی شدهاند.
پایانه صادراتی سقز؛ زیرساختی برای حضور محصولات کشاورزی کردستان در بازارهای هدف
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در جریان سفر مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، به شهرستان سقز و بازدید از پایانه صادراتی محصولات و فرآوردههای کشاورزی در بخش صاحب اظهار کرد: این پایانه با ظرفیت سالانه ۷۰ هزار تن و سرمایهگذاری پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی در حال اجراست و میتواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید تا صادرات محصولات کشاورزی استان ایفا کند.
وی افزود: این طرح توسط شرکت «آمانج تجارت جامع میوه» به مدیریت سهرابی در بخش صاحب شهرستان سقز در زمینی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع و با هشت هزار مترمربع زیربنا احداث میشود.
نقشبندی ساماندهی فرآیند جمعآوری، نگهداری، فرآوری، بستهبندی و عرضه محصولات کشاورزی را از مهمترین اهداف این پایانه عنوان کرد و گفت: راهاندازی این مجموعه ضمن کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات، موجب ارتقای کیفیت و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف صادراتی خواهد شد.
وی میزان سرمایهگذاری کل این طرح را پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مصوب برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان سقز و موقعیت مناسب بخش صاحب، تأکید کرد: توسعه پایانههای صادراتی از الزامات رونق کشاورزی اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات است و این طرح میتواند با ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد بهرهبرداران و توسعه صادرات غیرنفتی، به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
نقشبندی همچنین گفت: با بهرهبرداری از این پایانه، زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر فراهم میشود و در کنار آن، فعالیتهای وابسته در حوزههای حملونقل، بستهبندی، فرآوری، نگهداری و بازرگانی نیز رونق خواهد گرفت.
بهرهبرداری از فاز نخست مجتمع آبیاری مشارکتی قلعهکهنه سقز
فاز نخست مجتمع آبیاری مشارکتی روستای قلعهکهنه شهرستان سقز نیز همزمان با هفته دولت با حضور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
این طرح در فاز نخست در سطح ۵۰ هکتار و با مجموع سرمایهگذاری ۱۰۵ میلیارد ریال اجرا شده و ۲۵ خانوار بهرهبردار از مزایای آن برخوردار میشوند.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، در آیین افتتاح این طرح اظهار کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری و حمایت از طرحهای مشارکتی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهرهوری منابع آب، پایداری تولید و حفاظت از منابع پایه بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به محدودیت منابع آب افزود: استمرار تولید در بخش کشاورزی نیازمند بهرهگیری از روشهای علمی و ارتقای بهرهوری در مزرعه است و سامانههای نوین آبیاری میتوانند نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب و کاهش تلفات داشته باشند.
آنجفی گفت: مجتمع آبیاری مشارکتی قلعهکهنه برای پوشش ۶۱.۷ هکتار از اراضی کشاورزی طراحی شده که در فاز نخست، سامانه آبیاری بارانی در ۵۰ هکتار اجرا و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی میزان سرمایهگذاری این فاز را ۱۰۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ۲۵ میلیارد ریال از محل منابع بلاعوض دولتی، ۳۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات بنیاد علوی و ۵۰ میلیارد ریال نیز از محل آورده شخصی بهرهبرداران تأمین شده است.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی مشارکت بهرهبرداران در تأمین منابع مالی را نمونهای موفق از همافزایی دولت، نهادهای حمایتی و کشاورزان دانست و گفت: این الگو ضمن تسریع در اجرای زیرساختهای مورد نیاز، نقش بهرهبرداران را در حفاظت و بهرهبرداری صحیح از تأسیسات افزایش میدهد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مراحل تکمیلی این مجتمع طبق برنامه زمانبندی تا پایان سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد تا تمامی اراضی پیشبینیشده زیر پوشش سامانه آبیاری قرار گیرد.
توسعه صنایع تبدیلی بانه با افتتاح واحد بستهبندی گوشت طیور
همزمان با هفته دولت، واحد عملآوری و بستهبندی گوشت انواع طیور در شهرستان بانه نیز به بهرهبرداری رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه در آیین افتتاح این طرح اظهار کرد: این واحد با هدف توسعه صنایع تبدیلی، ایجاد ارزش افزوده، رونق تولید و اشتغال در شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: برای اجرای این واحد توسط حاجی فرهاد سلیمی، در مجموع ۳۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده که ۲۸ میلیارد تومان آن آورده شخصی و ۲ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ است.
این واحد با ظرفیت تولید هزار تن در سال، در زمینی به مساحت یک هزار و ۳۷۰ مترمربع و با ۴۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال ۱۵ نفر بهصورت مستقیم و ۱۰ نفر بهصورت غیرمستقیم فراهم میشود.
سماق و گردوی تجاری؛ محور توسعه باغداری در بانه
طرح احداث باغ سماق به مساحت سه هکتار نیز همزمان با هفته دولت در شهرستان بانه به بهرهبرداری رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه با اشاره به ظرفیت این شهرستان در تولید سماق اظهار کرد: هماکنون ۵۶۳ هکتار از اراضی شهرستان به باغات سماق اختصاص دارد و سالانه حدود یک هزار و ۴۸۰ تن سماق از این باغات تولید میشود.
وی متوسط عملکرد باغات سماق را حدود ۲.۶ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: امسال برای نخستینبار در راستای حمایت از توسعه باغات سماق، یارانه نهال اختصاص یافته و در شهرستان بانه ۷.۲ هکتار باغ سماق با استفاده از این حمایت احداث شده است.
وی گفت: در طرح سه هکتاری امید شریفپور نیز ۳۶ میلیون تومان یارانه نهال اختصاص خواهد یافت.
مدیر جهاد کشاورزی بانه همچنین از توسعه باغات گردوی تجاری در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: امسال از محل اعتبارات ملی نهال یارانهدار، ۵.۵ هکتار باغ گردوی تجاری احداث شده و برای اجرای آن ۱۲۷.۵ میلیون تومان یارانه پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: توسعه باغات سماق و گردوی تجاری میتواند نقش مهمی در افزایش تولید، توسعه باغداری، ایجاد ارزش افزوده و حمایت از کشاورزان و سرمایهگذاران بخش کشاورزی شهرستان بانه داشته باشد.
گفتنی است؛ اجرای مجموعه این طرحها در شهرستانهای مختلف کردستان، علاوه بر تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی، زمینه توسعه صنایع تبدیلی، افزایش بهرهوری منابع آب، ایجاد اشتغال، تکمیل زنجیره ارزش و گسترش بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی استان را فراهم میکند.