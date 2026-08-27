مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن با ارزش ۴۰۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، در مجموع ۲۲۰ همت از مطالبات گندمکاران‌ پرداخت و مابقی باقی مانده است که با تسریع در روند پرداخت مطالبات پیش بینی می شود که میزان خرید به حدود ۹ میلیون تن برسد، هرچند برآوردهای اولیه بیش از این رقم بود که متاسفانه تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به خروج گندم به چرخه خوراک دام و طیور و نگهداری بخشی از محصول تولیدی در انبارهای کشاورزان شده است.

ایمانی با بیان اینکه آزادسازی قیمت آرد و گندم به سهولت امکان پذیر نیست، افزود: آزادسازی قیمت آرد و گندم نیازمند قانون است به طوریکه شرایط واردات و صادرات گندم و سایر مسائل پیرامون این موضوع باید مشخص شود، هرچند اعتقاد ما بر آن است که اگر کارخانجات تولید آرد به نحوه خرید ورود پیدا کنند و از طرفی دولت قیمت تضمینی اعلام کند، چنانچه بازار خریداری نداشت، خود اقدام به خرید می کند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: تولیدکنندگان بذر از تسهیلات بانکی استفاده می کنند، از این رو به یکباره اعلام کنیم که گندم توسط بخش خصوصی خریداری کند، آیا اجازه صادرات و تبدیل آن به آرد و فروش در بازار می دهیم؟ آزادسازی خرید گندم فرآیند پیچیده ای است که باید برنامه ریزی مدونی در این خصوص صورت بگیرد چراکه به یکباره نمی توان آن را اجرا کرد.

به گفته وی، کشاورز از ۵ فروردین گندم را به سیلوها تحویل داده است که به رغم‌ پیگیری های مکرر، کشاورزانی که در ابتدا گندم تحویل دادند ۹۵ درصد بهای گندم تحویلی را دریافت کردند و برخی کشاورزان تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکردند، درحالیکه مناطق سرد آذربایجان ها پس از تحویل گندم بلافاصله باید در زمین شخم زد و نهاده مورد نیاز را تامین و اقدام به کاشت کرد.

ایمانی گفت: کشاورزان برای هر هکتار کشت گندم ۵۰ میلیون تومان باید پول کود و بذر دهد، حال کشاورزی که بهای گندم را خود دریافت نکرده است چطور اقدام به خرید نهاده کند.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، مطالبات گندمکاران
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