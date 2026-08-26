فرودگاه بین‌المللی دبی اعلام کرد شمار مسافران در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به‌دلیل اختلالات ناشی از جنگ با ایران، ۳۱ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -به گزارش بلومبرگ، فرودگاه بین‌المللی دبی امروز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل اختلالات سفر ناشی از جنگ با ایران، ترافیک مسافران در نیمه اول سال حدود یک سوم کاهش یافته است.

این فرودگاه در سه ماهه دوم سال شاهد جابجایی ۱۳ میلیون مسافر بود که تعداد کل مسافران در نیمه اول سال را به ۳۱.۵ میلیون نفر رساند. این رقم نشان دهنده کاهش ۳۱ درصدی نسبت به رکورد ثبت شده در سال قبل است.

شایان توجه است که خطوط هوایی اصلی منطقه‌ای، امارات، قطر ایرویز و اتحاد ایرویز، فعالیت‌های خود را کاهش داده و شبکه‌های بین‌المللی خود را برای تطبیق با نیاز‌های جنگ بازسازی کرده‌اند.

در همین حال، بسیاری از خطوط هوایی اروپایی پرواز‌های خود به بخش‌های بزرگی از منطقه را به حالت تعلیق درآوردند و به دلیل تنش‌های امنیتی مداوم، از پرواز بر فراز حریم هوایی چندین کشور خلیج فارس خودداری کردند. 

شایان ذکر است که فرودگاه هیترو در ماه مه گذشته اعلام کرد که به دلیل جنگ علیه ایران، تعداد مسافران در ماه آوریل ۵ درصد کاهش یافته و به ۶.۷ میلیون مسافر رسیده است، به گزارش رویترز، همزمان با آن، سفر از «خاورمیانه» بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، فرودگاه دبی
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