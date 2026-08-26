باشگاه خبرنگاران جوان - طرح بیمارستان جامع ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت که از سال ۱۳۸۸ آغاز شده، هم اکنون ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بخش عمده عملیات اجرایی و عمرانی آن انجام شده است.

بر اساس اعلام مسئولان، در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، این بیمارستان تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و با تکمیل آن، ظرفیت ارائه خدمات درمانی در مرکز استان گیلان افزایش خواهد یافت.

با راه‌اندازی این بیمارستان در پردیس دانشگاهی لاکان، بسیاری از مراجعات به بیمارستان‌های شهر رشت کاهش می‌یابد. در این بیمارستان همه حوزه‌های پزشکی و درمانی مانند انواع جراحی‌های عمومی، تخصصی و پلاستیک، زنان، کودکان و حتی روانپزشکی به بیماران خدمات رسانی خواهد کرد.

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری امروز در سفر به گیلان به همراه استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مهدی فلاح نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی کشور و گیلان از طرح بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت بازدید کرد و در جریان روند تکمیل آن قرار گرفت.

معاون اجرایی رئیس جمهور در این بازدید با تأکید لزوم تکمیل هرچه سریعتر این بیمارستان گفت: کلنگ‌زنی این بیمارستان به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد و پس از نزدیک به ۲ دهه، شاهد پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی آن هستیم، لذا یکی از مهمترین اهداف دولت در گیلان تکمیل این بیمارستان است.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در جریان بازدید، نقش این بیمارستان در ارائه خدمات به بیماران استان و مناطق همجوار را حائز اهمیت دانست و بر حمایت دولت از تکمیل و تجهیز بخش‌های مختلف مرکز تأکید کرد. در این بازدید، روند ساخت این طرح درمانی و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی آن مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان مربوطه گزارشی از کم و کیف اجرای طرح و نیاز‌های اعتباری آن ارائه کردند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان