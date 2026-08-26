باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات بزرگ آزاد رینگی کیک‌بوکسینگ کشور در بخش آقایان پس از برگزاری سه روز رقابت در بخش بانوان، شامل یک روز وزن‌کشی و دو روز مسابقه، در کرمان آغاز شده است.

حدود هزار ورزشکار، مربی و سرپرست در بخش آقایان در کرمان حضور دارند و ورزشکاران در رده‌های جوانان و بزرگسالان و در استایل‌های لوکیک و کیک‌بوکسینگ، در حدود ۱۸ وزن برای رسیدن به سکوی قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

رینگ کرمان؛ این بار مردانه

مردان کیک‌بوکسور کشور حالا وارد رینگی شده‌اند که طی روز‌های گذشته شاهد رقابت بانوان بوده است؛ اما این بار نوبت مشت‌های مردانه است تا در یکی از بزرگ‌ترین مسابقات آزاد رینگی کشور، قدرت و آمادگی خود را به نمایش بگذارند.

نفرات برتر این رقابت‌ها در مسیر انتخاب برای حضور در لیگ کیک‌بوکسینگ کشور قرار خواهند گرفت؛ موضوعی که اهمیت این مسابقات را برای ورزشکاران دوچندان کرده است.

از دیگر ویژگی‌های این دوره، اهدای کمربند قهرمانی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی به نفرات برتر است؛ کمربندی که برای نخستین‌بار در این رقابت‌ها به قهرمانان اهدا می‌شود.

برای نفرات برتر بخش آقایان نیز جایزه نقدی ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

میزبانی کرمان از بیش از ۲ هزار نفر

این رویداد ملی با میزبانی استان کرمان و تلاش هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان به ریاست کامران صنعتی برگزار می‌شود؛ میزبانی‌ای که در مجموع بیش از ۲ هزار ورزشکار، مربی و سرپرست را از سراسر کشور به کرمان آورده است.

بخش بانوان این مسابقات از یکم شهریورماه آغاز شد؛ روز نخست به وزن‌کشی اختصاص داشت و در روز‌های دوم و سوم، بانوان جوان و بزرگسال در استایل‌های لوکیک و کیک‌بوکسینگ به رقابت پرداختند.

حالا همان رینگ، میزبان مردان کشور است؛ حدود هزار ورزشکار دیگر آمده‌اند تا در ادامه این آوردگاه ملی، برای قهرمانی بجنگند.

باران مشت‌ها در رینگ کرمان

«جام شهدای اقتدار و شهدای ورزشکار» حالا در بخش مردان جریان دارد؛ رینگی که صدای ضربه‌ها در آن بالا گرفته و کیک‌بوکسور‌های کشور برای رسیدن به قهرمانی، کمربند و سهمی از آینده لیگ، قدم به میدان گذاشته‌اند.

کرمان امروز زیر باران مشت‌های مردان کشور است؛ رینگ روشن مانده و نبرد قهرمانی ادامه دارد.