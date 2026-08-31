دبیر فدراسیون طیور از تولید روزانه ۳ هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: اکنون در ارتباط با تامین نهاده مشکلی ندارد، اما مرغدار کماکان گرفتار تامین نقدینگی و مشکلات جانبی است.

به گفته وی، اگر دولت بدهی واردکنندگان کالاهای اساسی را هر چه سریع تر پرداخت کند، مشکلی در تامین نهاده تا پایان سال نخواهیم داشت.

طلاکش ادامه داد: قیمت کنونی تخم مرغ برای مرغدار مقرون به صرفه است، اما مصرف کننده گلایه مند است چراکه قیمت تخم مرغ در مغازه های خرده فروشی هرکدام به نرخ های متفاوتی عرضه می کنند.

دبیر فدراسیون طیور با تاکید بر اجرای بند خ ماده ۷۱ مبنی بر شناسنامه دار شدن کالاهای کشاورزی به منظور تسهیل در مدیریت تنظیم بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با شناسنامه دار شدن کالاهای کشاورزی دیگر شاهد نوسان قیمت در بازار نیستیم.

وی قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای را ۵۳۰ هزار تومان و تخم مرغ فله ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که قیمت تخم مرع نوسانی نداشته باشد.

طلاکش با بیان اینکه روزانه ۳ هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می شود، گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا  پایان شهریور ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن روزانه بر میزان تولید با بازگشت گله های تولک رفته به چرخه تولید اضافه شود که با احتساب مصرف در پاییز متعادل است.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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