دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به افزایش میزان جوجه ریزی ها مازاد بر نیاز کشور، نیازی به جوجه ریزی بیش از ۱۱۰ میلیون قطعه در کشور نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: طی ۲ ماه گذشته جوجه ریزی بیش از نیاز کشور انجام می شود که بدلیل عدم بازار صادراتی پایدار و شرایط اقتصادی خانوارها، نیازی به جوجه ریزی بیش از ۱۱۰ میلیون قطعه نداریم، درحالیکه طی ۲ ماه اخیر بیش از ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است که براین اساس مرغداران متحمل زیان در فروش شدند.

به گفته وی، در حال حاضر هر کیلو مرغ زنده با نرخ ۲۰۰ هزار تومان عرضه می شود، درحالیکه قیمت منطقی با احتساب حداقل سود بالای ۲۶۰ هزار تومان است که استمرار این روند امکان پذیر نیست.

طلاکش با بیان اینکه قیمت کنونی مرغ در بازار برای مصرف کننده مناسب است، افزود: با توجه به حذف برخی مرغداران از چرخه تولید بدیهی است که قیمت مرغ در ماه های آتی افزایشی خواهد بود، هرچند به قیمت منطقی و ارشادی ۳۸۰ هزار تومان برای مصرف کننده نخواهد رسید.

به گفته وی، طی ۲ ماه اخیر مرغداران به طور متوسط هر کیلو مرغ را ۲۰۰ هزار تومان به فروش رساندند که استمرار این روند امکان پذیر نیست و برخی مرغداران از چرخه تولید خارج خواهند شد. گفتنی است قیمت هر کیلو مرغ زنده ۲۶۰ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان است.

دبیر فدراسیون طیور با اشاره به آینده بازار مرغ بیان کرد: با توجه به روند جوجه ریزی ها مازاد بر نیاز کشور پیش بینی می شود که تا ۲ ماه آینده به قیمت منطقی بالای ۳۵۰ هزار تومان نخواهد رسید، اما با کاهش جوجه ریزی و فعال شدن بازار صادراتی  زیان مرغدار کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه از ابتدای صدور مجوز تاکنون صادرات موثری  در خصوص مرغ نداشتیم، افطود: بنابر آمار روزانه ۶ هزار تن مرغ در سطح کشور توزیع می شود، درحالیکه تولید روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تن است که براین اساس ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن در روز مازاد بر نیاز کشور است که باید توسط پشتیبانی امور دام خرید حمایتی یا صادر شود یا از میزان جوجه ریزی کاهش یابد.

طلاکش گفت: صدور مجوز ۱۰ هزار تن مرغ بدلیل اعلام‌ اخبار مبنی بر صادرات مشروط مرغ یا رقابت قیمتی نمی تواند بر بازار اثر گذار باشد و از طرفی این میزان معادل تولید ۱.۵ روز کشور است،

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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