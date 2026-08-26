باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری در شورای اداری لرستان که در سالن همایش بانک صادرات خرمآباد برگزار شد، با قدردانی از نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان استان از حامیان جدی توسعه کشور هستند و دولت از همراهی و حمایت آنان قدردانی میکند.
وی با اشاره به راهبردهای دولت در شرایط کنونی افزود: نخستین راهبرد دولت، تداوم انسجام ملی است؛ انسجام ملی به معنای حفظ ایران، بقای جامعه ایران و تداوم نظام سیاسی کشور است و همه باید برای حفظ این انسجام تلاش کنیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مقاومت ملی را دومین راهبرد دولت عنوان کرد و گفت: امروز ایران و ایرانیان، نیروهای میدان و دولت تصمیم گرفتهاند در برابر زیادهخواهیهای دشمن مقاومت کنند و این مقاومت به نتیجه رسیده است.
صالحیامیری با بیان اینکه ایران در جنگ اخیر در کنار مردم ایستاد، تصریح کرد: دشمن اهداف مشخصی را دنبال میکرد، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و ملت ایران با ایستادگی خود نشان داد که در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد.
وی کارآمدی را سومین راهبرد دولت دانست و ادامه داد: کارآمدی یعنی پاسخگویی به مطالبات مردم، تأمین ارز، معیشت، اشتغال و فراهم کردن زمینه یک زندگی شایسته برای مردم؛ دولت از روز نخست فعالیت خود این موضوع را دنبال کرده و به آن وفادار است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید برای خود شأنی جز خدمت به مردم قائل باشند، گفت: هرکس خارج از مطالبات مردم در زمین دیگری بازی کند، در زمین دشمن بازی میکند؛ امروز یک هدف، یک ملت و یک نظام داریم و باید برای تحقق این هدف مشترک تلاش کنیم.
صالحیامیری چهارمین راهبرد دولت را سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: سرمایه اجتماعی موتور محرکه دولت است و بدون اعتماد و رضایت مردم، امکان تداوم مسیر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اعتماد و رضایت مردم باید در اولویت همه مسئولان باشد، خاطرنشان کرد: بزرگترین رسالت دولت، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و مدیران، جلب اعتماد مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان است؛ دولت بدون سرمایه اجتماعی روزهای دشواری خواهد داشت.بابت گرانیها عذرخواهی میکنم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: در دو سال گذشته تلاش شده است مردم به کالاهای اساسی، سوخت، انرژی، آب، برق، گاز و بنزین دسترسی داشته باشند، اما در عین حال با گرانی و تورم مواجه هستیم و بابت کاستیها از مردم عزیز لرستان و ملت ایران عذرخواهی میکنم.
صالحیامیری تأکید کرد: ما منکر مشکلات نیستیم، اما ایران امروز در جنگ است و دولت و مجلس در کنار مردم ایستادهاند و مطمئن باشید از این پیچ سخت عبور خواهیم کرد و به فضای جدیدی خواهیم رسید.
وی با بیان اینکه هدف اصلی حاکمیت باید حفظ ایران، جامعه ایران و نظام سیاسی باشد، گفت: سه ارزش بنیادین باید مورد توجه قرار گیرد؛ بقای ایران مستقل، بقای جامعه ایران و بقای نظام سیاسی. هر حرکتی که این سه ارزش بنیادین را به حاشیه ببرد، برخلاف انسجام ملی و خواست ملت ایران است.وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ضرورت عبور از مناقشات و مرزبندیهای سیاسی افزود: مردم از شعارهای بیحاصل، خطکشیها، شکافها و مناقشات سیاسی خسته شدهاند و امروز مطالبه مردم از نمایندگان، دولت، استاندار، فرماندار و مدیران، حل مشکلات و پاسخگویی به نیازهای آنان است.
صالحیامیری ادامه داد: امروز زمان خطکشیهای سیاسی و مرزبندیهای کاذب نیست؛ مردم از مسئولان انتظار دارند مسائل و مشکلات آنان را حل کنند و برای بهبود زندگی جامعه گام بردارند.
وی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ اخیر گفت: دشمن به دنبال فروپاشی ایران، ایجاد شورش و خیزش اجتماعی، ترور فرماندهان و ضربه به زیرساختهای اقتصادی، نظامی و صنعتی کشور بود، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: دشمن حتی به دنبال ایجاد شکاف میان جریانهای سیاسی، دولت و مجلس و ایجاد اختلاف در جامعه بود، اما ملت ایران با حفظ انسجام و مقاومت، این هدف را نیز ناکام گذاشت.
صالحیامیری با بیان اینکه ملت ایران با وجود تحمل ضربات سخت، مقاومت خود را حفظ کرد، گفت: انتقال آرام قدرت در شرایط جنگی و پس از شهادت فرماندهان عالیرتبه کشور نشان داد که ساختار سیاسی و اجتماعی ایران از ظرفیت بالایی برای حفظ ثبات و عبور از بحران برخوردار است.
وی تأکید کرد: امروز باید به این باور داشته باشیم که ملت ایران با ایستادگی خود دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشته است و دولت نیز با تکیه بر انسجام ملی، مقاومت، کارآمدی و سرمایه اجتماعی، مسیر عبور از شرایط سخت را دنبال خواهد کرد.
صالحیامیری اظهار کرد: دولت و مجلس و مجموعه حاکمیت بر این باورند که باید دستاوردهای کشور را به زندگی مردم منتقل کنیم و پاسخگوی مطالبات آنان باشیم.
وی با اشاره به تفاهمنامه ۱۴ مادهای افزود: دولت معتقد است این تفاهمنامه میتواند در جهت تأمین مطالبات مردم و حفظ عزت و منافع ملی مورد استفاده قرار گیرد و لازم است جوانان و مردم مفاد آن را مطالعه کنند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تشریح برخی مفاد این تفاهمنامه گفت: در این توافق بر ترک مخاصمه دائمی تأکید شده و موضوعاتی همچون رفع محدودیتهای اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
صالحیامیری با بیان اینکه دولت همزمان دو هدف را دنبال میکند، تصریح کرد: نخست، حفظ عزت و سربلندی ملت ایران و دوم، تأمین مطالبات معیشتی، اشتغال و بهبود وضعیت سفره مردم است.
وی انسجام و ایجاد صدای واحد میان ملت، دولت و مجلس را از دیگر اولویتهای کشور عنوان کرد و گفت: ملت ایران در میدان مقاومت و در عرصه اجتماعی حمایت خود را نشان داد و دولت نیز در کنار مردم ایستاد؛ ثمره این همراهی، تقویت انسجام ملی بود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از مردم لرستان اظهار کرد: لرستان برای من سرزمین رمزها و رازهاست؛ جغرافیایی که هر بخش آن را بررسی کنیم، ظرفیتها و آثار تاریخی و باستانی ارزشمندی در آن دیده میشود.
صالحیامیری افزود: لرستان را میتوان یک موزه روباز در سرزمین ایران دانست و این ظرفیت بزرگ باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه اصلی لرستان مردم این استان هستند، گفت: بیش از بناها، سازهها، رودخانهها، چشمهها و قلهها، این مردم لرستان هستند که به نجابت، شرافت، معرفت، غیرت و وطنپرستی شناخته میشوند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم فرزندان لرستان در مدارس، دانشگاهها و خانوادهها احساس غرور کنند که در این سرزمین زندگی میکنند و بدانند چه ظرفیتهای ارزشمندی در اختیار دارند.
منبع: فارس