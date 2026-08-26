باشگاه خبرنگاران جوان، مینا عظیمی - کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور، در گفتوگوی تلفنی با ابومحمد الجولاتی، رئیس خود خوانده سوریه و سرکرده تروریستهای تحریر الشام درباره آخرین تحولات و چشمانداز توسعه روابط دوجانبه رایزنی کرد.
دو طرف در این تماس بر آمادگی برای تعمیق گفتوگوی سیاسی و گسترش همکاریها در حوزههای اقتصادی، انسانی و سایر زمینهها تأکید کردند.
بر اساس اعلام کاخ کرملین، پوتین بر موضع اصولی روسیه در حمایت از یکپارچگی، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه تاکید کرد. دو طرف بر اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده در خصوص ساماندهی مجدد پایگاههای حمیمیم و طرطوس تاکید کردند.
منبع: ریانووستی