کرملین اعلام کرد پوتین در گفت‌وگوی تلفنی با ابومحمد الجولانی درباره توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی رایزنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مینا عظیمی - کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، در گفت‌وگوی تلفنی با ابومحمد الجولاتی، رئیس‌ خود خوانده سوریه و سرکرده تروریست‌های تحریر الشام درباره آخرین تحولات و چشم‌انداز توسعه روابط دوجانبه رایزنی کرد.

دو طرف در این تماس بر آمادگی برای تعمیق گفت‌وگوی سیاسی و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، انسانی و سایر زمینه‌ها تأکید کردند.

بر اساس اعلام کاخ کرملین، پوتین بر موضع اصولی روسیه در حمایت از یکپارچگی، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه تاکید کرد. دو طرف بر اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده در خصوص ساماندهی مجدد پایگاه‌های حمیمیم و طرطوس تاکید کردند.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: تحولات سوریه ، ابومحمد الجولانی ، رئیس جمهور روسیه
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