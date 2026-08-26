اندایش گفت: مطالبات فروشگاه‌های کالابرگی تا ۲۳ مردادماه پرداخت شده و روند تسویه به‌صورت مستمر ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر مطالبات فروشگاه‌های کالابرگی تا ۲۳ مردادماه تسویه شده است و تلاش می‌کنیم تا روز شنبه، پرداخت‌ها تا ۲۵ مردادماه نیز تسویه شود.

وی افزود: پس از ورود منابع مالی مربوط به طرح کالابرگ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روند تسویه مطالبات نسبت به گذشته بهبود یافته است، گفت: پس از ۱۵ تیرماه، که حدود ۲۰ روز تأخیر در تسویه وجود داشت، این میزان کاهش پیدا کرده و در حال حاضر تسویه‌ها در بازه زمانی حدود ۱۰ تا ۱۱ روز انجام می‌شود.

اندایش گفت: با ورود به مهرماه، وضعیت تسویه مطالبات بهتر خواهد شد و با توجه به افزایش منابع مالی که از سوی بانک مرکزی اختصاص پیدا می‌کند، زمان تسویه به کمتر از یک هفته خواهد رسید.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با افزایش منابع و استمرار پرداخت‌ها، زمان تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کند.

امروز داوود گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص توقف فروش با کالابرگ در میادین میوه و تره بار تهران در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:دولت یک ماه است پول کالابرگ را نداده، ما هم با این وضع نمی‌توانیم غرفه‌دار را مجبور به پذیرش کالابرگ کنیم.

برچسب ها: کالابرگ ، پرداخت مطالبات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
شما میگید دادیم فروشگاه‌ها میگند ندادند حالا نمی دونیم حرف کی را باور کنیم بالاخره یکی این وسط دروغگوست یا شما یا فروشگاه ها اما به نظرم با توجه به سابقه دروغگویی های شما در گذشته صد در صد شما دروغ میگید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
اقد خبر خوش به بازنشستگان ندین سنشون بالاست ی وقت دیدین سکته کردن مردن 😭😢😢🖤😓😓😓🖤😢😭😭😱😱😱😱😓😓😓🖤🖤😢😭😭
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
کالابرگ این ماه دو ۱۰روز دیر تر دادین مابلتفاوت این ده رو رو بدین چرا مردم نیازمند وچش به راه هستن دیر پرداخت میکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
شما برو خدا را شکر کن که دادند و قطع نکردند گرفتن مابه‌التفاوت پیشکش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
ای حقه باز چرا کالابرگ ما حدف کردی توی خانواده ایرانی یک نفر دو نفر حدف کردی به خاطر اقامت
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Iran (Islamic Republic of)
آقای سید مهدی عابددی یان زیدی
۱۷:۳۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
حق حقوق ماهیانه اجازه خرید برگ کالا الکترونیک خانواده های جز جامعه خوب پاک نیکوکار خیر اندیش ملت مسلمانان ایرانیان می باشد دریافت برگ کالا دارند به ارزش هرنفر یک میلیون پانصدهزار تومان می باشد وهمیشه آخر هرماه واریز می شود درفصل بهاروتابستان سی یکم آخرهر فصل ودر فصل پاییز وزمستان هرماه سی ام هرفصل واریز می شود .
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۷:۲۰ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
این درست نیست ،مال بنده یه مقدار از ۲۳خرداد و یه مقدار از ۲۰تیرماه واریز نشده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
هرکس بانی نگرفتن کالابرگ کاملی ۷ و۸ و۹ در مرداد شد خدا انشالله بچه های آنها را ذلیل کند حق مرد را خورید خدا از تون نگذرد.
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