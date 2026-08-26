باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر مطالبات فروشگاههای کالابرگی تا ۲۳ مردادماه تسویه شده است و تلاش میکنیم تا روز شنبه، پرداختها تا ۲۵ مردادماه نیز تسویه شود.
وی افزود: پس از ورود منابع مالی مربوط به طرح کالابرگ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد بهصورت مستمر انجام خواهد شد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روند تسویه مطالبات نسبت به گذشته بهبود یافته است، گفت: پس از ۱۵ تیرماه، که حدود ۲۰ روز تأخیر در تسویه وجود داشت، این میزان کاهش پیدا کرده و در حال حاضر تسویهها در بازه زمانی حدود ۱۰ تا ۱۱ روز انجام میشود.
اندایش گفت: با ورود به مهرماه، وضعیت تسویه مطالبات بهتر خواهد شد و با توجه به افزایش منابع مالی که از سوی بانک مرکزی اختصاص پیدا میکند، زمان تسویه به کمتر از یک هفته خواهد رسید.
وی تأکید کرد: تلاش میکنیم با افزایش منابع و استمرار پرداختها، زمان تسویه مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کند.
امروز داوود گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص توقف فروش با کالابرگ در میادین میوه و تره بار تهران در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:دولت یک ماه است پول کالابرگ را نداده، ما هم با این وضع نمیتوانیم غرفهدار را مجبور به پذیرش کالابرگ کنیم.