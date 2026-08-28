مدیر عامل بنیاد گندمکاران گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی علاوه بر خسارت به الکتروپمپ ها، نزدیک به یک سوم تولید با این قطعی برق کاهش می یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: قطعی  ۵ ساعته برق چاه های کشاورزی نظام مند است، اما متاسفانه ۲ ساعت قطعی شبکه داریم‌.

به گفته وی، قطعی برق چاه های کشاورزی علاوه بر خسارت به الکتروپمپ ها، نزدیک به یک سوم تولید با این قطعی برق کاهش می یابد.

ایمانی با بیان اینکه قطعی برق چاه های کشاورزی به تولید آسیب جدی وارد می کند، افزود: در فصول پاییز و زمستان بارش تا حدی جبران می‌کند، اما در فصل بهار و تابستان با قطعی برق، آب به تمام مزارع نمی رسد که این امر آسیب به تولید وارد می‌کند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: اگر با یک چاه برقی ۳ هکتار در شبانه روز آبیاری می شود، با قطع برق چاه های کشاورزی حداکثر ۲ هکتار آبیاری می شودکه براین اساس یک سوم تولید با این قطع برق از دست می دهیم چراکه بخش اعظم چاه ها برقی هستند.

وی گفت: با قطع برق چاه های کشاورزی و کاهش عملکرد تولید در واحد سطح پیش بینی می شود که تولید محصولات اساسی فصل تابستان نظیر سویا، برنج، ذرت و گندم ۳۰ درصد کاهش یابد.

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، چاه کشاورزی
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