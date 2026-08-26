باشگاه خبرنگاران جوان -در سفر یکروزه بهرام سرمست به لیلان نیروگاه انرژی خورشیدی سه مگاواتی نیز کلنگزنی شد. این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت چهار هکتار و با مشارکت و همت کمیته امداد امام خمینی استان و با اعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.
در ملکان واحد تولید روغن موتوربا هزینه ۲۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی با حضور استاندارآذربایجان شرقی به بهره برداری رسید و کلنگ احداث شهرک فرهنگیان در مبارک شهر از توابع این شهرستان به زمین زده شد.
در شهرستان اهر بهرهبرداری از پنج طرح عمرانی روستایی شامل سنگفرش، دیوار حائل و زیرسازی همچنین سه باب خانه بهداشت روستایی و استخر معیشتی روستایی در مجموع با هزینه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
طرح آسفالتریزی معابر سه روستا و همچنین افتتاح کانال آبیاری روستایی در شهرستان هوراند در مجموع با هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار افتتاح شد.
طرحهای عمرانی شهرداری کلوانق هریس با ۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. این طرحها شامل آسفالتریزی و بهسازی معابر، کفپوش پیادهروها، جدولگذاری، اجرای سردرب و تملک مسیرگشایی است.
طرحهای عمرانی شهرداری بخشایش هریس هم با اعتبار۵۰ میلیارد تومانی شامل زمین چمن مصنوعی شهدای جنگ رمضان، آسفالتریزی و جدولکشی، بهسازی و کفپوش کمربندی و نصب چراغهای تزئینی معابرافتتاح شد.
طرحهای عمرانی، خدماتی، گردشگری و تولیدی با هزینه ۱۸۸ میلیارد تومان در شهرستان شبستربه بهرهبرداری رسید.
سالن فعالیتهای نمایشی شهرستان شبستر، بهینهسازی و اصلاح شبکه برق فشار ضعیف و فشار متوسط روستایی، مجتمع گردشگری، واحد تولیدی لوازم خانگی با ظرفیت تولید سالانه ۳۲۰ هزار دستگاه و اشتغالزایی مستقیم برای ۵۰ نفر و ۹ دستگاه ماشینآلات و خودروهای خدماتی شهرداری شندآباد از جمله این طرحها بود.
در بخش مرکزی شهرستان میانه ۱۰ طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی با اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۵۹۱ میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل شامل تجهیز و نوسازی ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و اصلاح شبکه توزیع آب و مخزن پلیاتیلنی روستایی و دهیاریهای تابع بخش مرکزی، اجرای چمن مصنوعی مدرسه روستایی، روکش آسفالت راه روستایی، احداث ۲۴ واحد مسکن مددجویی، اجرای پروژههای حوزه مخابرات و برق و آغاز احداث کارخانه تولید کنسانتره و اسانس و قطعات بتنی و بهرهبرداری از واحد بتن آماده و تولید شن و ماسه و قطعات بتنی است.
مراسم افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی و خدماتی در بخش مرکزی شهرستان ترکمانچای با اعتباری افزون بر ۵۷ میلیارد تومان برگزار شد. این پروژهها شامل طرحهای دهیاریها، توسعه شبکه برقرسانی و ارتقاء فناوری مخابراتی است.
منبع: صدا و سیما