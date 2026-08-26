باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس معاهده‌ای که داریم، در سالی که بارش نرمال و یا فراتر از نرمال باشد، باید ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد کشور شود.

او افزود: امسال میزان آب ورودی به کشور حدود ۴۶۱ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به حق‌آبه کشور کمتر است، اما با رایزنی‌هایی که وزارت نیرو، کمیساران آب هیرمند و وزارت امور خارجه با طرف همسایه داشته‌اند، این عدد نسبت به چند سال گذشته رشد قابل قبولی داشته است.

بزرگ‌زاده ادامه داد: این مذاکرات همچنان ادامه دارد و قول‌های مثبت خوبی از طرف همسایه دریافت کرده‌ایم. امیدواریم همان‌گونه که انتظار می‌رود، متن معاهده به دقت پیاده شود و در ادامه منابع آبی که طلب داریم، دریافت کنیم.

سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: اما در مقایسه با دو سه سال گذشته، شرایط بهتر شده است.

در ادامه سخنگوی صنعت آب در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران: مردمی که در چهارچوب استاندارد مصرف هستند مطلق نگران افزایش تعرفه عجیب و غریب آب نباشند‌.