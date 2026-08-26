رصد و پیگیری ویژه کارویژه‌های ابلاغی معاونت امور مناطق شهرداری تهران با هدف تسریع در اجرای برنامه‌های اولویت‌دار منطقه ۱۰ در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، جلسه پیگیری و بررسی روند اجرای کارویژه‌های ابلاغی از سوی معاونت امور مناطق شهرداری تهران، با حضور معاون نظارت ستادی و عارضه‌یابی نواحی معاونت امور مناطق،مدیر پهنه جنوب،معاونان عمران و حمل‌ونقل و ترافیک و شهرداران نواحی سه‌گانه منطقه ۱۰ برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت اجرای مأموریت‌ها و کارویژه‌های ابلاغی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در روند اقدامات، رفع موانع اجرایی، شناسایی و عارضه‌یابی مسائل و افزایش هماهنگی میان معاونت‌ها و نواحی تأکید شد.

همچنین با توجه به ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌های اولویت‌دار مدیریت شهری،مقرر شد روند اجرای کارویژه‌ها با جدیت بیشتری دنبال شده و موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری و رفع موانع، در چارچوب فرآیندهای نظارتی و مدیریتی پیگیری شود.

این نشست در راستای تقویت نظارت ستادی، افزایش انسجام مدیریتی و تسریع در تحقق برنامه‌های اجرایی منطقه ۱۰ در دفتر معاونت فنی و عمران منطقه برگزارشد.

 

برچسب ها: شهرداری ، مدیریت شهری
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