باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، جلسه پیگیری و بررسی روند اجرای کارویژههای ابلاغی از سوی معاونت امور مناطق شهرداری تهران، با حضور معاون نظارت ستادی و عارضهیابی نواحی معاونت امور مناطق،مدیر پهنه جنوب،معاونان عمران و حملونقل و ترافیک و شهرداران نواحی سهگانه منطقه ۱۰ برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت اجرای مأموریتها و کارویژههای ابلاغی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در روند اقدامات، رفع موانع اجرایی، شناسایی و عارضهیابی مسائل و افزایش هماهنگی میان معاونتها و نواحی تأکید شد.
همچنین با توجه به ضرورت پیگیری مستمر برنامههای اولویتدار مدیریت شهری،مقرر شد روند اجرای کارویژهها با جدیت بیشتری دنبال شده و موضوعات نیازمند تصمیمگیری و رفع موانع، در چارچوب فرآیندهای نظارتی و مدیریتی پیگیری شود.
این نشست در راستای تقویت نظارت ستادی، افزایش انسجام مدیریتی و تسریع در تحقق برنامههای اجرایی منطقه ۱۰ در دفتر معاونت فنی و عمران منطقه برگزارشد.