باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش بلومبرگ، گاز طبیعی با پیشی گرفتن از نفت، به بزرگترین نگرانی معاملهگران اوراق قرضه اروپایی تبدیل شده است، زیرا کمبود این سوخت ضروری، تهدیدی برای بازگشت تورم است.
این آژانس خبری خاطرنشان کرد که قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح خود در پنج ماه گذشته نزدیک میشود و هزینه قراردادهای زمستانی در مقایسه با یک سال پیش بیش از دو برابر شده است.
این در حالی است که بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان و انگلیس به سطوحی رسیده است که در دهههای اخیر بیسابقه بوده است، در حالی که نفت خام برنت پس از جنگ با ایران، ۳۰ درصد کمتر از اوج خود معامله میشود.
با توجه به این موضوع، سرمایهگذاران نگرانند که افزایش قیمت بنزین بتواند تورم را دوباره شعلهور کند و بانکهای مرکزی را مجبور کند نرخ بهره را با سرعتی سریعتر از آنچه بازارها در حال حاضر انتظار دارند، افزایش دهند.
بلومبرگ توضیح داد که گاز نقش محوری در اقتصاد منطقه ایفا میکند و ۲۱ درصد از ترکیب انرژی در اتحادیه اروپا و بین ۲۵ درصد تا ۳۵ درصد در انگلیس را تشکیل میدهد.
در همین زمینه، اما موریارتی، مدیر سبد سهام در شرکت مدیریت دارایی سیجی، گفت که قیمت گاز طبیعی برای انگلیس و اروپا اهمیت بیشتری دارد و در واقع در هیچ یک از دورههای آتشبس بهبود نیافته، بلکه همچنان در حال افزایش است.
منبع: المیادین