وزیر نیرو گفت: ۴۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را در جنگ تحمیلی از دست دادیم و از مدار خارج شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی امروز (چهارم شهریور) در جمع خبرنگاران در بجنورد اظهار کرد: نیروگاههای ما در دو بخش هستند، خصوصی و دولتی، که دشمن به هر دو نیروگاه آسیب زد.
وزیر نیرو در ادامه افزو: نیروگاههایی که وابسته به دولت بودند، همان اول تعمیر شدند. نیروگاههای بخش خصوصی نیز در دست تعمیرند؛ اولین نیروگاه بخش خصوصی که از جنگ آسیب دیده بود به مدار بازگشت و تا تابستان آینده، همه نیروگاهها وارد مدار میشوند.
وی ادامه داد: تا پایان سال از مرز ۱۱۰ هزار مگاوات نیروگاه عبور میکنیم و تقریبا از بزرگترین ظرفیتهای نیروگاهها در منطقه هستیم. برنامه گستردهای در نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی داریم.