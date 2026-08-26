باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، در بیستویکمین جشنواره شهید رجایی و آیین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، پیش از آغاز سخنان خود با اشاره به تصویر پشت جایگاه گفت: در این تصویر، عکس ۵۰ درصد از مردم این سرزمین وجود ندارد؛ زنان، دختران و مادران ما کاری کارستان کردند و اگر نقش زنان بیشتر از مردان نباشد، کمتر نیست.
رئیس جمهور با ادای احترام به نقش زنان در تحولات اخیر کشور افزود: در برابر زنان، دختران و مادران سر فرود میآورم. وحدت و انسجام امروز به برکت خون شهدا، دانشمندان، رهبر شهید، فرماندهان و دانشآموزانی شکل گرفته است که بهصورت وحشیانه مورد حمله قرار گرفتند. دیدن این صحنهها هم دل انسان را به درد میآورد و هم نسبت به کسانی که دم از حقوق بشر و انسانیت میزنند، احساس تنفر ایجاد میکند.
وی با اشاره به ایستادگی اقشار مختلف جامعه در جنگ اخیر اظهار داشت: مردم در برابر تجاوز، قلدری و نامردی ایستادند. بازاریان، کارگران، دانشآموزان و دانشمندان، با وجود تمام سختیهایی که داشتند و همچنان دارند، جانانه در میدان ماندند.
پزشکیان با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد: شهید رجایی بزرگوار و شهید باهنر به ما آموختند که فاصله گرفتن از مردم اشتباه است. مردم سرمایه کشور هستند و همه مسئولان، خدمتگزار مردماند. مشکلات امروز ناشی از فشارهای غیرانسانی و وحشیانهای است که بر کشور اعمال شده، اما زنان، مردان و همه مردم اجازه ندادند دشمن به خیال خام خود دست پیدا کند و این راه را ادامه خواهیم داد.
سپردن امانتها به افراد شایسته و کاردان
پزشکیان با اشاره به آیات تلاوتشده در ابتدای مراسم گفت: خداوند در قرآن میفرماید: ان الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها. خداوند چه زیبا امر میکند که امانت باید به اهل امانت سپرده شود؛ کسانی باید جلودار باشند که میدانند، میتوانند و باور و ایمان دارند.
رئیس جمهور بر ضرورت سپردن مسئولیتها به افراد شایسته تأکید کرد و افزود: مسئولیت نباید به کسانی واگذار شود که صرفاً دوست و همراه یک فرد یا گروه هستند. اگر مردم حضور افراد توانمند و کاردان را در صحنه ببینند، همواره پشت قدرت و حاکمیت خواهند ایستاد. دستور خداوند این است که توانمندان بالا بیایند و کار به کاردان سپرده شود.
وی با اشاره به مفاهیم آیات سوره الرحمن بیان کرد: همیشه در ذهن خود به این موضوع فکر میکنم که چرا آیات سوره الرحمن بیشتر در مجالس ترحیم تکرار میشود. این آیات یک جهانبینی بینهایت از هستی، نظاممندی و توانمندی را به انسان نشان میدهد. خداوند میفرماید: والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا فی المیزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. این طرح خداوند است که طغیان نکنیم، کم نگذاریم و درست رفتار کنیم.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در همه سطوح تصریح کرد: مدیران، انسانها، پدران و مادران باید براساس میزان و عدالت رفتار کنند. اگر در درون مجموعههای خود با مشکل روبهرو هستیم، اشکال از خود ماست که دستور خداوند را اجرا نمیکنیم. دستور خداوند این است که افراد نزدیک به من بیدلیل بالا نیایند و کسانی که با من نیستند، بهناحق پایین نگه داشته نشوند.
ارزیابی عادلانه، زمینهساز بروز توانمندیها
پزشکیان میدان دادن به نیروهای توانمند را لازمه پیشرفت کشور دانست و گفت: اگر همین یک دستور را اجرا کنیم، میتوانیم به جوانان، کارمندان، کارگران و نیروهای نخبه میدان بدهیم. فرصت باید در اختیار همه قرار گیرد و واگذاری مدیریت باید بر پایه توانمندی و باور باشد. همه کسانی که امروز در این مراسم حضور دارند، میتوانستند در این جایگاه قرار بگیرند؛ من انسان ویژهای نیستم و باید بستر تحقق این مسیر را فراهم کنیم.
رئیس جمهور با انتقاد از رویکردهای محدودکننده در نظام مدیریتی اظهار داشت: بروز توانمندیها با ذهنهای بسته و محدود کردن نیروها به کارهایی که مدیران میخواهند، امکانپذیر نیست. چنین رویکردی به معنای کشتن ایده و خلاقیت و زیر پا گذاشتن باورهاست.
وی تلاش و نوآوری را نتیجه اجرای دستورات الهی دانست و خاطرنشان کرد: حل مشکلات مردم، رفتار مناسب و فراهم کردن زمینه رشد انسانها، در امتداد مفاهیمی همچون رب اعلی، رب عظیم و رب کریم است که پیامبر اکرم مطرح کردند. مسلمانان در آغاز بعثت در برابر لات و عزی، الله اکبر میگفتند. الله اکبر یعنی باور به برتری خداوند و تلاش برای ارزشمندتر، علمیتر و خلاقتر شدن.
رئیس جمهور با بیان اینکه امکان رشد باید برای همه افراد جامعه فراهم باشد، افزود: هر کسی میتواند رشد کند، اما هیچکس نباید بیدلیل در جایگاهی بالاتر قرار گیرد. در سخنان امیرالمؤمنین نیز بر ارزیابی، اعتماد و میدان دادن به افراد توانمند تأکید شده است. باید سازوکاری در جامعه ایجاد شود تا کسانی که توانایی دارند، فرصت حضور و گرهگشایی از مشکلات مردم را پیدا کنند.
پزشکیان با اشاره به برنامههای دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: دستور دادهایم ارزیابیها براساس میزان عملکرد و عدالت انجام شود تا ایران پیشرفت کند. باهوشترین، باایمانترین و شایستهترین زنان و مردان باید بدون توجه به قومیت، جنسیت یا منطقه محل زندگی، فرصت حضور و خدمت پیدا کنند.
وی عملکرد استانداران را در این زمینه قابل توجه دانست و گفت: کاری که امروز استانداران انجام دادهاند، استثنایی است. برای نمونه، بیجار در استان سیستان و بلوچستان موجب رضایت مردم شده است. تمام تلاش وزرا، مدیران و مسئولان، ادامه همین مسیر است. همه موظف به خدمت به مردم هستیم تا وحدت، همدلی، انسجام و همراهی را تقویت کنیم.
جنگ همیشه راهحل عبور از مشکلات نیست
پزشکیان با تأکید بر اقتدار و ایستادگی ملت ایران بیان کرد: مردم نشان دادند که اگر لازم باشد، میجنگند، میتوانند و کوتاه نمیآیند؛ اما جنگ همیشه راهحل نیست. گرهی را که میتوان با دست باز کرد، نباید با دندان باز کرد. میتوان با تدبیر و اندیشه از این مسیر عبور کرد و به سوی عزت و سربلندی رفت.
رئیس جمهور تفاهمنامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: در همه تحلیلهای جهانی، ایران پیروز این میدان شناخته شده است؛ اما گاهی خودمان روایتی میسازیم که گویا شکست خوردهایم. درست است که به دشمن اعتماد نداریم و این بیاعتمادی طبیعی است.
وی با استناد به فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر درباره صلح افزود: امیرالمؤمنین میفرماید صلحی را که دشمن پیشنهاد میکند و رضایت خداوند در آن است، رد نکن؛ زیرا صلح موجب آسایش لشکریان و امنیت مردم و بازار میشود.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت هوشیاری پس از صلح خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین پس از توصیه به پذیرش صلح، سه بار بر حذر بودن تأکید میکند؛ زیرا ممکن است دشمن نزدیک شود و غافلگیر کند. این سخن به معنای مخالفت با صلح نیست، بلکه باید با تدبیر، اندیشه، حزم و دوراندیشی عمل کرد.
پزشکیان وفای به پیمان را از مهمترین فرایض الهی دانست و تصریح کرد: وقتی پیمانی بسته شد، باید گردن را در گرو پیمان گذاشت و در برابر پیمانشکنی ایستاد. در میان فرایض الهی، وفای به عهد از مورد توافقترین فرایض است و حتی مشرکان نیز باید به پیمان پایبند بمانند.
رئیس جمهور با بیان اینکه عبور از بحرانهای موجود نیازمند تلاش و تدبیر است، گفت: اعتماد نداریم، اما تلاش خواهیم کرد با تدبیر از این بحران خارج شویم. عدهای نمیخواهند اجازه دهند ایران به قدرت دست پیدا کند، اما با تدبیر، رهنمودهای رهبر عزیزمان و هماهنگی سران قوا میتوان این مسیر را طی کرد.
وی با اشاره به حمایت اعضای شورای امنیت ملی از تفاهمنامه اخیر افزود: کسانی که از این تفاهمنامه دفاع کردند، به فکر عزت و سربلندی کشور هستند؛ افراد وادادهای نیستند و در میدان جنگ حضور دارند و زندگی خود را در این میدان گذاشتهاند. همه اعضا بهجز یک مورد استثنا، از تفاهمنامه دفاع کردند.
رئیس جمهور اندیشه، تعقل، مصلحت، عزت و حکمت را مبنای ادامه این مسیر دانست و اظهار داشت: باید این راه را بهگونهای طی کنیم که شرمنده مردم نباشیم. همه تحلیلها در دنیا این بود که ایران باید چندین بار سقوط میکرد، اما با قدرت ایستادهایم و با همراهی، همدلی و اقتدار، راه را ادامه خواهیم داد.
پزشکیان با قدردانی از همراهی اقشار مختلف جامعه خاطرنشان کرد: باید قدر مردم، زنان، جوانان و مردان کشور را بدانیم و از همه کسانی که در میدان حضور داشتند، تشکر کنیم. همچنین از کسانی که در خانه ماندند، فریب وطنفروشان و خودباختگان را نخوردند و با جریانهای ضدایرانی همراه نشدند، قدردانی میکنم. برای ایران، با همراهی، همدلی و همبستگی پیش خواهیم رفت.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین درباره صداقت در مبارزه تأکید کرد: امیرالمؤمنین میفرماید هنگامی که خداوند دید صادقانه در میدان ایستادهایم، پیروزی را نازل کرد و خواری و ذلت را بر دشمن پدید آورد. ممکن است گاهی کشته شویم و گاهی بکشیم، اما خداوند رفتار ما را میبیند و اگر صادقانه بایستیم، پیروزی را نصیب ما خواهد کرد.
وی تصریح کرد: اگر صادقانه کار کنیم و در میدان بایستیم، به حول و قوه الهی پیروز خواهیم شد.
در ادامه این مراسم و با حضور رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در سه بخش از خانوادههای شهدا، کارکنان فداکار دولت و دستگاهها و مسئولان برگزیده تجلیل شد.
در بخش نخست این مراسم، از خانوادههای شهیدان لاریجانی، خطیب و شمخانی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
در بخش دوم با عنوان طلوع ایثار، از ندا سلیمی، پرستار فداکار بیمارستان، علی مرادی، کارمند مترو اصفهان، محمدرضا، کارمند وزارت ارتباطات، وحید مدکی، پزشک اورژانس تهران، عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران، علیرضا ربانیکامل از سازمان بهزیستی کشور و همچنین آقایان علی و محمد تقدیر شد.
در بخش یاور مردم نیز از کسانی که اجازه ندادند زندگی مردم متوقف شود و در مسیر خدمترسانی ایستادند، تقدیر به عمل آمد.
در این بخش، از وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی، بیمه ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و استانداران استانهای کرمان، هرمزگان و بوشهر تقدیر شد.
در انتهای مراسم، رئیس جمهور تمبر یادبود جشنواره را برای قرار گرفتن در تالار افتخارات سازمان اداری و استخدامی کشور توشیح کرد.
منبع: ریاست جمهوری