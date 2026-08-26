رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه مدیر مسئول روزنامه کیهان، تاکید کرد: مذاکره هنگامی معنا می‌یابد که ابزار پیشبرد منافع ملی، احقاق حقوق ملت، رفع ظلم و تثبیت دستاورد‌های مقاومت باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به نامه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارزشمند عرصه قلم و رسانه

جناب آقای حاج حسین شریعتمداری

سلام علیکم

نخست لازم می‌دانم از خیرخواهی، دغدغه‌مندی و تذکر برادرانه جنابعالی سپاسگزاری کنم. سالیان متمادی است که شما را از فرماندهان جنگ نرم و در صف پیشتازان دفاع از انقلاب اسلامی، شناخته‌ام. در مکتب قرآن، تذکر مؤمنانه نه مایه رنجش، که نشانه برادری است؛ که خداوند متعال فرموده: وَذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرَی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ. از این رو، تذکر شما را نه از سر تقابل، بلکه از جانب برادری دینی و انقلابی و کارآزموده در عرصه قلم به برادر کوچکتر خود تلقی می‌کنم.

این جانب خود را سربازی کوچک از خیل مجاهدان انقلاب می‌دانم؛ کسی که سرمایه اصلی‌اش را نه در مناصب و عناوین، بلکه در عهدی می‌جوید که با امام راحل عظیم‌الشأن، امام شهید و رهبر معظم انقلاب، مردم مؤمن ایران و خون پاک شهیدان بسته است.

امروز نیز مسئولیت دشوار مذاکره با دشمنانی که دستشان به خون امام شهید این ملت، دوستان و هم‌رزمانم و زنان و کودکان و فرزندان این سرزمین آلوده است، برای من نه امتیاز، بلکه امتحانی سنگین و امانتی خطیر است. از شما برادر عزیزم و همه مردم شریف ایران درخواست می‌کنم برای عاقبت‌به‌خیری این برادر کوچک خود دعا کنند.

و، اما مذاکره در نگاه این جانب، نه ارزش ذاتی دارد و نه تابو است؛ نه مطلقاً خیر است و نه مطلقاً شر. مذاکره هنگامی معنا می‌یابد که ابزار پیشبرد منافع ملی، احقاق حقوق ملت، رفع ظلم و تثبیت دستاورد‌های مقاومت باشد. سال هاست در سپاه آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» روی قلبم حک شده است و با چنین منطقی، گفت‌و‌گو نیز اگر لازم باشد، همان میدان مبارزه و مقاومت است؛ نه جایگزین آن و نه نشانه عقب‌نشینی از آن.

امام کبیرمان با همه صراحت و ایستادگی در برابر استکبار، اداره کشور و حفظ مصالح اسلام و مسلمین را در چارچوب عقلانیت، تدبیر و تشخیص مسئولان متعهد می‌دیدند و به ما آموختند که معیار، حفظ اسلام، استقلال کشور، عزت مردم و نفی سلطه بیگانگان است. امام شهیدمان نیز بار‌ها بر این حقیقت تأکید کرده‌اند که تعامل با دنیا با وابستگی و تسلیم تفاوتی بنیادین دارد؛ و مذاکره، هرگاه لازم باشد، باید از موضع قدرت، با حفظ عزت، حکمت و مصلحت دنبال شود.

همانطور که شما به حقیر لطف داشتید، آنهایی که این برادرتان را می‌شناسند می‌دانند از نخستین روز‌های انقلاب، مرز خود را با غرب‌گرایی، فتنه‌گری، انحراف، تحریف خط امام و هر جریانی که حل مسائل کشور را در گرو رضایت بیگانگان می‌بیند، روشن و عملی حفظ کرده‌ام. ما با آنان که به جای تکیه بر قدرت مردم، چشم به دست دشمن دارند، اختلافی صرفاً تاکتیکی نداریم؛ بلکه اختلافی مبنایی داریم.

در عین مرزبندی با غرب‌گرایی باید بگویم که هر اقدام عقلانی از موضع انقلابی، هر گفت‌وگوی مقتدرانه یا هر تلاش برای گرفتن حق ملت از دشمن، نباید به نادرست در ذیل سازش و انفعال تعریف شود. دشمن همواره می‌کوشد میان نیرو‌های انقلاب سوءتفاهم و اختلاف ایجاد کند و سرمایه همدلی آنان را فرسوده سازد. با عنایت به آیه شریفه «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» باور دارم، نقد خیرخواهانه و هوشیاری انقلابی لازم است؛ اما نباید اجازه داد تفسیر‌های شتاب‌زده و فضاسازی‌های سیاسی، باعث تضعیف سربازان این مرز و بوم در صورتی از جهاد یعنی مذاکره مجاهدانه و خدشه به وحدت، اعتماد و اعتقاد به نیرو‌های وفادار به امامین انقلاب و رهبری گردد.

در این مقطع زمانی نیز شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره‌کننده را خیانت نامیدن، عین عافیت‌طلبی دانستم. باید شانه زیر بار مسئولیت داد از ابزار‌های قدرت حراست و حفاظت کرد تا بتوانیم دستاورد‌های جنگ را تثبیت کرد و کشور را از بلایای خطیری که دشمنان برای آن نقشه کشیده‌اند، به سلامت عبور داد.

همان‌گونه که با غرب‌گرایی، انحراف و فتنه‌گری مرز بندی روشن داشته‌ام، با تندروی، بی‌انضباطی در گفتار و عمل، عدم رعایت تقوای سیاسی و خالص سازی از مردم و ولایت پذیری گزینشی مرز دارم و معتقدم عقلانیت انقلابی نقطه گم شده انقلابی گری است که باور به توامان بودن عدالت و معنویت و عقلانیت دارد. من معقتدم مردم باوری، خداباوری و خودباوری ارکان موفقیت ما است که براساس آن باید هسته سخت انقلاب را ۹۰میلیون بدانیم، با باور به سنت‌های الهی اقدام کنیم و با عقلانیت متصل به وحی راه را روشن کنیم و آرمان‌ها را با واقع بینی دنبال کنیم و باور دارم که آنچه تضمین اصلی برای سعادت ما است تبعیت کامل از ولی فقیه است.

ولایت‌پذیری، انتخاب گزاره‌های دلخواه از سخنان ولیّ فقیه نیست؛ بلکه التزام عملی به منظومه رهنمود‌های ایشان، از مقاومت در برابر دشمن تا حفظ انسجام ملی، از تقویت توان داخلی تا پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های زیان‌بار است.

کشور امروز با مسائل بزرگ و پیچیده و با دشمنی آشکار و چندلایه روبه‌روست. وظیفه ما آن است که توان و وقت خود را صرف حل مسائل مردم، افزایش اقتدار ایران، پاسداری از دستاورد‌های مقاومت و ناکام گذاشتن دشمن کنیم؛ نه آنکه سرمایه محدود مسئولیت را در پاسخ‌گویی به همه برداشت‌ها و داوری‌های غیردقیق بیش از اندازه هزینه کنیم. در پایان تذکر صادقانه و دلسوزانه جناب‌عالی را مغتنم می‌شمارم و از خداوند می‌خواهم به لطف خود من را ثابت قدم نگه دارد تا در راستای اعتلای اسلام و انقلاب و ایران عزیز همچنان انجام وظیفه کنم؛ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً.

سرباز انقلاب

محمدباقر قالیباف

برچسب ها: قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، کیهان ، مذاکره
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ: نمی‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم؛ گزینه نظامی کنار گذاشته نشده است
ترامپ: مذاکره‌ای با ایران نمی‌خواهیم؛ گزینه نظامی همچنان روی میز است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
برنامه تون چیه حالاکه آمریکا نه تنها چیزی نداد بلکه بدتر هم کرد و فردا هم بدتر از امروز میشه بالاخره شما خوشبین بودی و با امضای توافق وقت تنفس خوبی به ترامپ دادی و بنزین و گازوییل در آمریکا بالا نرفت لطفاً بفرمایید بعد از این شکست که قرآن هم بارها در تاریخ نمونه آن اشاره کرده چه برنامه ای دارید برای جنگ محاصره
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
دیگر از اینهمه حرفهای تکراری به ستوه آمده ایم اگه حرف تازه یا اقدام تازه ای دارید بسم الله و الا بزنید به چاک
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
به مجلس برگردید ومجلس را در حد مجلس مطالبه گر وزبان گویای ملت تبدیل کنید که گرانی کمر مردم راشکست وشما خبر نداری
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
وقتی آمريکا به کشتی های ایران حمله می‌کنه درواقع به خاک ایران حمله کرده.الان چرا جواب‌نمی دهید؟ آخرش چی؟؟ منتظر قحطی ایران هستید؟
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
بیشتر آماده نجنگیدن هستیم ، متاسفانه !
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
اقد خبر خوش به بازنشسته ها ندین سنشون بالاست ی وقت دیدین سکته کردن مردن 😱😱😱😱😱😱😓😓😓😓🖤🖤🖤🖤🖤😢😭😭😭
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
فعلا که رئیس مجلس نیستی مجلس باید دربش گِل تخته کنید
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
۹۹ درصد مردم ایران جنگ نمی خواهند
۱۵
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۷ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
ما داریم از خودمان دفاع می کنیم و به ما حمله شده است. 99 درصد مردم ایران اهل تسلیم هم نیستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
جنگ نمی‌خواهیم درست اما صلح و امنیت و آرامش را در سایه قدرت میخواهیم نه در سایه ضعف
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
از همه طرف باید بر سر آمریکا و اسرائیل خراب شویم. هم باید با جملات نابودشان کنیم و هم با موشک و هم با بی محلی به آنها. باید بفهمند که ایران چگونه کشوری است. باید چنان سیلی محکمی از ایران بخورند که در تاریخ ثبت شود
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
پس اول بفرما خودت جلو بیافت بعد همه را دعوت کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
از همه طرف باید بر سر آمریکا و اسرائیل خراب شویم. هم باید با جملات نابودشان کنیم و هم با موشک و هم با بی محلی به آنها. باید بفهمند که ایران چگونه کشوری است. باید چنان سیلی محکمی از ایران بخورند که در تاریخ ثبت شود
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
ندیدیم، انشاالله ببینیم.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل در معادلات خودشون فکر میکنن که فرصت کنونی براشون ممکنه دیگه تکرار نشه که شخصی به این ضعیفی بشه رئیس جمهور ایران و قصد دارن تکلیف ایران رو در زمان این چهار سال مشخص کنند،اما ایران خداروشکر نیروهای مسلح و رهبر دارد و از این دوران سخت گذر خواهد کرد.
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
وقت آن است سکان تمامی ارکان جامعه به جوانها سپرده شود شماها ۴۰ سال بودید نتیجه اش شده این فقر و گرانی و غارت و تراستی و ژن برتر و آقازاده ها غرب نشین
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
درود بر شما
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