مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت:سوخت براساس سطح اراضی محاسبه شده است، اما براساس تعداد تراکتور توزیع می‌شود که چالش‌های زیادی حوزه کشاورزی به‌وجود آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت تامین سوخت بخش کشاورزی گفت: تا زمانیکه سوخت براساس سطح برآورد شود اما برمبنای آن توزیع نشود، با مشکل تامین سوخت در بخش کشاورزی روبرو هستیم. به عنوان مثال در حال حاضر سوخت تراکتور از بخش کشاورزی گرفته می شود، درحالیکه سطحی ندارد و متاسفانه فردی که تراکتور دارد و در خدمات کار می‌کند، سوخت از بخش کشاورزی می گیرد که در نهایت این امر منجر به اختلال و گلایه مندی مصرف کنندگان واقعی بخش کشاورزی می شود.

به گفته وی، براساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، سوخت بخش کشاورزی به ۲.۷ میلیارد متر مکعب سابق بازگشته است، اما متاسفانه بین کشاورز ۵۰ هکتاری با فردی که تراکتور دارد و زمینی در اختیار ندارد به یک میزان سوخت می دهند، از این رو اگر به سطح سوخت دهیم‌ مشکل مرتفع می شود.

ایمانی ادامه داد: در حال حاضر کشاورز برای تامین سوخت مورد نیاز خود ناچار است از بازار آزاد گازوئیل مورد نیاز را خریداری کند که متاسفانه اختلاف قیمت بسیار بالاست چرا که هر لیتر گازوئیل یارانه‌دار ۳۰۰ تومان برای کشاورز تمام می‌شود، اما خرید از بازار آزاد هر لیتر ۲۰ هزار تومان است که این معضل هرچه سریع تر باید حل و فصل شود تا کشاورزان با کمترین چالش تولید کنند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: هر چه تخصیص سوخت به تعداد تراکتورها بالاتر برود سهمیه سوخت به اراضی کشاورزی بر مبنای هکتار کاهش می‌یابد. اگر دولت بنای حمایت از بخش کشاورزی را دارد این حمایت، به اراضی زیر کشت نمی‌رسد بلکه به ماشین‌آلات می‌رسد. به عنوان مثال، ممکن است کسی زمین کشاورزی نداشته باشد اما تراکتور بگیرد و از سهمیه سوخت بخش کشاورزی برای امور خدماتی و صنعتی استفاده کند.

 

برچسب ها: بخش کشاورزی ، سوخت تراکتور
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