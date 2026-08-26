باشگاه خبرنگاران جوان - سیدسجاد رضوی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی بندرعباس در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با توجه به حجم مراجعات و ضریب اشغال تخت‌ها به‌ویژه در بخش‌های اورژانس، تسریع در تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان‌های بزرگ در دست اقدام استان، از اولویت‌های مهم نظام سلامت است تا زمینه ارائه خدمات درخور به مردم شریف هرمزگان فراهم شود.

وی با اشاره به تراکم بالای بیماران و ضرورت توسعه فضاهای درمانی اظهار کرد: در حال حاضر فشار مضاعفی بر بخش اورژانس وارد است و باید تلاش کنیم هم‌زمان با افتتاح این مراکز درمانی، تامین و جذب نیروی انسانی متخصص و پرستاری نیز با برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی انجام پذیرد تا پاسخگوی ظرفیت جدید درمانی باشد.

معاون درمان وزیر بهداشت به چالش‌های حوزه انتقال بیماران از شهرستان‌های هم‌جوار مانند میناب به مرکز هرمزگان اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های منابع مالی، تقویت و نوسازی ناوگان آمبولانس و ارتقای زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی این استان یک ضرورت انکارناپذیر بوده که در این راستا پیگیریهای ارزنده‌ای از سوی مجموعه دانشگاه و مسوولان استانی برای تامین آمبولانس‌های جدید در حال انجام است.

رضوی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگرانه پزشکان، پرستاران و کادر درمان هرمزگان، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان طی سال‌های اخیر در حوزه جذب و ارتقای تجهیزات پیشرفته پزشکی عملکردی شاخص داشته و همواره پیگیر تامین نیازهای بهداشتی و درمانی استان در پایتخت بوده است.

وی با تاکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت خیران سلامت خاطرنشان کرد: جبران برخی عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان در شاخص‌های درمانی، نیازمند عزم همگانی است و امیدواریم با بهره‌برداری کامل از پروژه‌های جدید و تقویت کادر درمانی، شاهد افزایش چشمگیر سطح رضایتمندی مردم هرمزگان باشیم.