باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به این مهم که چکهای تضمینشده مشابه چکهای رمزدار و فاقد وضعیت برگشتی است؛ از تاریخ اجرای گام نخست (ابتدای روز ۰۷/۰۷/۱۴۰۵) بانکها باید نسبت به پرداخت آنی چکهای تضمینشده اقدام کنند و از منوط کردن پرداخت وجه به حساب ذینفع/ذینفعان، به انجام تسویه بین بانکی پرهیز کنند.
گفتنی است مهلت اعلامشده در نتیجه مساعدت این بانک با شبکه بانکی به منظور فراهمنمودن زمان کافی برای اعمال تغییرات لازم صورت گرفته است و امکان تمدید مجدد آن وجود نخواهد داشت.
مراتب طی بخشنامه شماره ۱۳۰۲۸۳/۰۵ مورخ یکم شهریورماه ۱۴۰۵ معاونت نظام پرداخت و فناوریهای نوین به شبکه بانکی ابلاغ شد.