در راستای اجرای گام نخست برنامه زمانی فرآیند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده، از ابتدای روز ۷ مهرماه ۱۴۰۵، چک‌های تضمین‌شده به صورت آنی پرداخت می‌شود و صدور چک رمزدار ممنوع است. همچنین از ابتدای روز سه شنبه مورخ یکم دی ماه ۱۴۰۵ تبادل چک رمزدار ممنوع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به این مهم که چک‌های تضمین‌شده مشابه چک‌های رمزدار و فاقد وضعیت برگشتی است؛ از تاریخ اجرای گام نخست (ابتدای روز ۰۷‏‏‏‏‏‏‏/۰۷‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵) بانک‌ها باید نسبت به پرداخت آنی چک‌های تضمین‌شده اقدام کنند و از منوط کردن پرداخت وجه به حساب ذی‌نفع‏‏‏‏/ذی‌نفعان، به انجام تسویه بین بانکی پرهیز کنند.

گفتنی است مهلت اعلام‌شده در نتیجه مساعدت این بانک با شبکه بانکی به منظور فراهم‌نمودن زمان کافی برای اعمال تغییرات لازم صورت گرفته است و امکان تمدید مجدد آن وجود نخواهد داشت.

مراتب طی بخشنامه شماره ۱۳۰۲۸۳/۰۵ مورخ یکم شهریورماه ۱۴۰۵ معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین به شبکه بانکی ابلاغ شد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، چک
خبرهای مرتبط
بدون تأمین اعتبار، نمی‌توان بانک‌ها را به پرداخت وام اشتغال وادار کرد
همتی: امنیت میلیارد‌ها تراکنش بانکی نیازمند فناوری پساکوانتومی است
بانک ملی: مغایرت باقیمانده حساب‌های مشتریان تا ۱۷ مرداد برطرف می‌شود
سامانه مدیریت حساب‌های بانکی در راه است؛ پایان سردرگمی حساب‌های بلااستفاده
رفع موانع اجرایی چک الکترونیک، به‌ویژه برای اشخاص حقوقی، باید با جدیت ادامه یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای ۶۸ هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار
هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین
تولید محصولات کشاورزی با قطع برق چاه های کشاورزی یک سوم کاهش می یابد
برآورد تولید یک میلیون تن گوشت قرمز تا پایان سال
۵۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/آغاز کشت گندم از ۲۰ شهریور در استان‌های سردسیر
افزایش تولید نفت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای میادین
آخرین اخبار
افزایش تولید نفت با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای میادین
تولید محصولات کشاورزی با قطع برق چاه های کشاورزی یک سوم کاهش می یابد
۵۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/آغاز کشت گندم از ۲۰ شهریور در استان‌های سردسیر
برآورد تولید یک میلیون تن گوشت قرمز تا پایان سال
هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین
اجرای ۶۸ هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار
همکاری‌های مشترک برقی بین ایران و ترکمنستان توسعه می‌یابد
کاهش نسبی دمای هوا در سواحل خزر
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان ادامه دارد
نرخ تورم مرداد ماه اعلام شد
استاندارد‌های خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافت/ اثرگذاری کیفیت کالا‌ها در قیمت‌گذاری+ فیلم
شیوه نامه اجرایی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با کارت رفاهی متصل به اوراق گام ابلاغ شد
سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی به ۵ هزار یورو افزایش یافت
۴۸۱۰ واحد مسکونی و ۱۵۸ پروژه زیرساختی به بهره‌برداری رسید
خرید تضمینی گندم به بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید
ذخایر کالاهای اساسی کشور در جنگ دست‌نخورده باقی مانده است
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ شرکت هواپیمایی دارای مجوز کاغذی و فاقد فعالیت عملیاتی تا پایان شهریور
تغییر پارادایم مالیاتی؛ وقتی مودی، شریک در اداره کشور می‌شود
پرواز‌های عبوری از فضای ایران افزایش یافت
وزیر نفت: فروش نفت متوقف نشده است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۵ شهریور
سهم بورس انرژی از معاملات برق کشور؛ ۳۷ درصد+ فیلم
میانگین مصرف بنزین به ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسید
مجوز واردات گندم صنف و صنعت صادر شد
تعیین سازوکار رفع تعهد ارز صادراتی برخی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
قطعی موقت برق در منطقهٔ شهر قدس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ شهریور ۱۴۰۵
افزایش ۲۶۲ درصدی صدور چک الکترونیک در ۴ ماه