باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۴ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۱۶۲ هزار و ۶۹۷ واحد در سطح ۶ میلیون و ۳۸۶ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، اروند و دلقما سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳۷ هزار و ۶۳۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۸۰۲ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه مواد غذایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی و بانکها در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
سپر ۴، یاقوت و افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.