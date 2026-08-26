در جریان معاملات امروز ۴ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۱۶۲ هزار و ۶۹۷ واحد در سطح ۶ میلیون و ۳۸۶ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۴ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۱۶۲ هزار و ۶۹۷ واحد در سطح ۶ میلیون و ۳۸۶ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، اروند و دلقما سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۷ هزار و ۶۳۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۸۰۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه مواد غذایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

سپر ۴، یاقوت و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
سهام عدالت چه شد؟ مال مردم را به مردم برگردانید.
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