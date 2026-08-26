رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق حرفه‌ای و سابقه دار، ۴ نفر مالخر، کشف ۶۰ فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت و ۴ نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۶ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان با استفاده از خودروی سرقتی اقدام به سرقت ابزارآلات و ماشین آلات کارگاهی در تبریز و شهر‌های اطراف می‌نمودند که در بازجویی‌های بعمل آمده به ۶۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال، اعتراف و ضمن استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع:مهر

برچسب ها: دستگیری سارقان ، پلیس آگاهی
خبرهای مرتبط
دستگیری سارقان خودرو و اماکن خصوصی در تبریز
دستگیری سارقان حرفه‌ای در ملکان
دستگیری سارقان اموال خانه باغ‌ها در ایلخچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رهبر شهید امت، الگوی تمام‌عیار برای نسل امروز انقلاب است
آخرین اخبار
رهبر شهید امت، الگوی تمام‌عیار برای نسل امروز انقلاب است
محدودیت ترافیکی در محور صوفیان_مرند
افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی