باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام محمدصادق اکبری بیان کرد: در پی اطلاع از وقوع یک مورد اخلال در نظم و ایجاد هیاهو و همچنین تهدید با چاقو در داروخانه شبانهروزی واقع در حوزه قضایی ایوانکی، دستورات قضایی لازم به رئیس حوزه قضایی ایوانکی صادر شد.
وی افزود: بر همین اساس، پرونده قضایی تشکیل و با همکاری مأموران انتظامی آن بخش و با بهرهگیری از تصاویر دوربینهای مداربسته و اظهارات شاکی، متهم در کوتاهترین زمان شناسایی شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: متهم بهصورت شبانه شناسایی، جلب و دستگیر شد و فرآیند تعقیب کیفری وی نیز بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.
حجتالاسلام اکبری با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: متهم در مراحل مختلف دادرسی به ارتکاب بزه اقرار کرده است و فرآیند قانونی رسیدگی و تعقیب کیفری وی با جدیت ادامه دارد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه و خشونتآمیز موجب سلب آسایش مردم و اخلال در نظم عمومی میشوند، برخورد قاطع خواهد داشت و در این زمینه هیچگونه مسامحهای پذیرفتنی نیست.