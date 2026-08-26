رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از شناسایی و دستگیری شبانه فردی خبر داد که با ایجاد هیاهو و اخلال در نظم و تهدید با چاقو در یک داروخانه شبانه‌روزی در ایوانکی، موجب برهم خوردن آرامش عمومی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری بیان کرد: در پی اطلاع از وقوع یک مورد اخلال در نظم و ایجاد هیاهو و همچنین تهدید با چاقو در داروخانه شبانه‌روزی واقع در حوزه قضایی ایوانکی، دستورات قضایی لازم به رئیس حوزه قضایی ایوانکی صادر شد.

وی افزود: بر همین اساس، پرونده قضایی تشکیل و با همکاری مأموران انتظامی آن بخش و با بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته و اظهارات شاکی، متهم در کوتاه‌ترین زمان شناسایی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: متهم به‌صورت شبانه شناسایی، جلب و دستگیر شد و فرآیند تعقیب کیفری وی نیز بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: متهم در مراحل مختلف دادرسی به ارتکاب بزه اقرار کرده است و فرآیند قانونی رسیدگی و تعقیب کیفری وی با جدیت ادامه دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه و خشونت‌آمیز موجب سلب آسایش مردم و اخلال در نظم عمومی می‌شوند، برخورد قاطع خواهد داشت و در این زمینه هیچ‌گونه مسامحه‌ای پذیرفتنی نیست.

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برچسب ها: دستگیری ، نیروی انتظامی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
به جاش شیر و ماست و پنیر را گران کنید اگر استخوان مردم شکست هم مهم نیست فقط بنزین ارزان باشه اگر مردم به علت گرانی شیر و ماست و پنیر و اجاره خانه مردن اشکالی ندارد فقط فقط بنزین ارزان باشه !!!!!!!!!!!!؟!!!؟؟؟!!!؟؟
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
شاید این بنده خدا بخاطر نبود دارو ویا گرانی دارو عصبانی شده و هیا هو کرده پس اگر چنین است باید مسولان زربط جواب گو باشند و محاکمه شوند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
خب
معتاده دیگه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
اینچنین افرادی داروهای خواب آور و یا مشابه آن را می‌خواهند و یا سرنگ و امثالهم...
یا به این افراد داروهای درخواستی را بدهید و یا ببرید تیمارستان ...
مشابه این موضوع رو در یکی از داروخانه‌های کرج دیدم که واسطه شدم و ختم به خیر شد.
بعضی ها ادعا می‌کنند که من کارت قرمز دارم!!!
یعنی اگر کسی رو زدم قانون باهام کتری نداره !!!
هر کی مدعی کارت قرمز است باید در سطح جامعه جمع آوری شوند.
و...
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
رحم به اراذل و اوباش خیانت به مردم .
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۴
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