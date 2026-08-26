مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از بهره‌مندی هزار و ۴۴ نفر از تجهیزات بانک امانات پزشکی استان در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - بیژن طاهری میرقائد مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، هزار و ۴۴ نفر از خدمات و تجهیزات بانک امانات پزشکی جمعیت هلال‌احمر استان بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: بانک امانات پزشکی یکی از خدمات حمایتی هلال‌احمر است که با تأمین و امانت تجهیزات مورد نیاز بیماران، به‌ویژه افرادی که توان خرید یا تهیه این وسایل را ندارند، بخشی از دغدغه خانواده‌ها را در دوره درمان و دوران نقاهت کاهش می‌دهد.

طاهری با اشاره به نقش این بانک در پشتیبانی از بیماران نیازمند، اظهار کرد: تجهیزات پزشکی پس از بررسی نیاز مراجعه‌کنندگان و بر اساس ضوابط موجود، در اختیار آنان قرار می‌گیرد و پس از پایان دوره استفاده، برای بهره‌مندی سایر بیماران بازگردانده می‌شود.

وی تأکید کرد: توسعه خدمات بانک امانات پزشکی و تأمین تجهیزات مورد نیاز بیماران، از جمله اقدامات هلال‌احمر در حوزه حمایت اجتماعی و کمک به اقشار کم‌برخوردار است و تلاش می‌شود این خدمات متناسب با نیاز جامعه هدف در سطح استان استمرار داشته باشد.

طاهری از مشارکت خیران و نیکوکاران در تقویت ظرفیت بانک امانات پزشکی قدردانی کرد و گفت: افزایش تجهیزات و تنوع اقلام موجود در این بانک می‌تواند زمینه خدمت‌رسانی به شمار بیشتری از بیماران و خانواده‌های نیازمند را فراهم کند.

برچسب ها: هلال احمر ، کمک به بیماران
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