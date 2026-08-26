 امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید ۲۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۱۰۹ میلیون تومان
ربع سکه ۵۸ میلیون  و ۶۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۹  میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۱ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۸ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
قیمت طلا باید درکشور های جمهوری اسلامی ایران برای ملت مسلمانان جهان قیمتی باشد تا بتوانند فلز طلا به راحتی بخرند .امروزه هرگروه طلا بین صد هزار تومان تا صد پنجاه هزار تومان باشد.
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