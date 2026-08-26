باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۰۹ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۹ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۱ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۸ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان