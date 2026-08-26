باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و قدردانی از تلاش‌های صادقانه تلاشگران عرصه خدمت، اظهار کرد: کارمندان خدوم همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و حضور پررنگ و ایثارگرانه این قشر فرهیخته در عرصه‌های خیرخواهانه و دستگیری از نیازمندان، نشان‌دهنده روحیه والای نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بدنه اداری است.

وی با اشاره به آمار حامیان این نهاد افزود: در حال حاضر بیش از ۱۲۳ هزار حامی نیکوکار در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین با کمیته امداد استان تهران همکاری دارند که از این تعداد، بالغ بر ۸ هزار و ۸۸۰ حامی از جامعه متعهد و خیراندیش کارمندان دستگاه‌ها و سازمان‌ها هستند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، تصریح کرد: کارمندان حامی علاوه بر واریز مبالغ ماهانه به‌صورت مستقیم به حساب فرزندان معنوی خود، در حوزه‌های متنوعی همچون تأمین معیشت، هزینه‌های درمانی بیماران صعب‌العلاج، ارتقای وضعیت تحصیلی و آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان، تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند و اهدای اقلام و لوازم ضروری زندگی، خدمات ارزنده‌ای ارائه می‌دهند.

دهرویه در پایان با دعوت از سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و نهاد‌ها برای پیوستن به این پویش ماندگار خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه اکرام به نشانی ekram.emdad.ir، تماس با خانه اکرام به شماره ۰۲۱۶۸۴۸۱۰۰۰ و ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۱ یا مراجعه به دفاتر کمیته امداد در سطح استان تهران، حمایت مادی و معنوی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین را بر عهده گیرند و در این مسیر پربرکت سهیم شوند.