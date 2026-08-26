باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فالح ساری، وزیر دارایی عراق و لی جائه میونگ، سفیر کره جنوبی در عراق، روز چهارشنبه درباره تامین مالی قرارداد سامانه دفاع هوایی گفتوگو کردند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: «فالح ساری، وزیر دارایی، امروز چهارشنبه با لی جائه میونگ، سفیر کره جنوبی در عراق، در حضور سپهبد عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش و وابسته نظامی کره دیدار کرد تا در مورد تامین مالی قرارداد سامانه دفاع هوایی منعقد شده بین عراق و کره جنوبی گفتوگو کنند.»
این بیانیه افزود که «در این جلسه، رویهها و الزامات مالی مربوط به این معامله و سازوکارهای تامین مالی مورد بحث قرار گرفت تا از اجرای تعهدات قراردادی مطابق با زمینههای قانونی و مالی مصوب اطمینان حاصل شود.»
بر اساس این بیانیه، ساری بر «تعهد عراق به تامین امنیت آسمان خود و افزایش قابلیتهایش در حفاظت از حریم هواییاش، به منظور حفظ حاکمیت و امنیت ملی خود در برابر تهدیدات خارجی» تاکید کرد.
از سوی دیگر، طرف کرهای بر «اهمیت هماهنگی مستمر بین دو طرف، تکمیل رویههای مربوط به این توافق و ادامه اجرای آن طبق چارچوبهای توافق شده» تاکید کرد.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)