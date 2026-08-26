نتایج آرای مردمی رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» در بخش شهرستانی اعلام شد و هم‌اکنون از طریق سایت «جوان پلاس» قابل مشاهده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان فرآیند رأی‌گیری مردمی و پس از بررسی و جمع‌بندی آرای ثبت‌شده، نتایج بخش شهرستانی این رویداد منتشر شد. شرکت‌کنندگان و عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت جوان پلاس، منتخبان را مشاهده نمایند.

منتخبان این مرحله، به‌عنوان نمایندگان شهرستان‌های خود به بخش استانی «جوان سال ۱۴۰۴» راه خواهند یافت و در ادامه، برای حضور در مرحله ملی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» با هدف شناسایی و معرفی جوانان توانمند و اثرگذار در حوزه‌های فرهنگی و هنری، علمی، نوآوری و کارآفرینی، اجتماعی و خیریه و ورزش و سلامت برگزار می‌شود و انتخاب برگزیدگان در مراحل شهرستانی، استانی و ملی با رأی مستقیم مردم انجام خواهد شد.

برچسب ها: انتخاب جوانان ، وزارت ورزش و جوانان ، نتایج آرا
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