باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان فرآیند رأی‌گیری مردمی و پس از بررسی و جمع‌بندی آرای ثبت‌شده، نتایج بخش شهرستانی این رویداد منتشر شد. شرکت‌کنندگان و عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت جوان پلاس، منتخبان را مشاهده نمایند.

منتخبان این مرحله، به‌عنوان نمایندگان شهرستان‌های خود به بخش استانی «جوان سال ۱۴۰۴» راه خواهند یافت و در ادامه، برای حضور در مرحله ملی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» با هدف شناسایی و معرفی جوانان توانمند و اثرگذار در حوزه‌های فرهنگی و هنری، علمی، نوآوری و کارآفرینی، اجتماعی و خیریه و ورزش و سلامت برگزار می‌شود و انتخاب برگزیدگان در مراحل شهرستانی، استانی و ملی با رأی مستقیم مردم انجام خواهد شد.