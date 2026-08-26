باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره تمدید قرارداد امیر قلعهنویی اظهار کرد: در واقع قرارداد تا پایان جام ملتهای آسیا در فدراسیون تمدید شده است و امیدوار هستیم بر اساس برنامهای که در نظر گرفته شده، انشاءالله تیم ملی با بهترین ظرفیت خود و با استفاده از تجربیاتی که از حضور در جام جهانی به دست آورده است، در رقابتهای جام ملتهای آسیا حضور پیدا کند و بتواند با کسب نتایج مطلوب، دل مردم را شاد کند.
او درباره شرط و شروط تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی گفت: جلسهای بین ریاست محترم فدراسیون و کادر محترم تیم ملی برگزار شد که در ارتباط با موارد مرتبط و جزییات برنامه، بحث و گفتوگو صورت گرفت. همکاران نیز درباره برنامههای پیشرو صحبت کردند. انشاءالله این موضوعات در جلسات بعدی نیز دنبال خواهد شد و از همین امروز برنامهریزیها برای دیدار نخست تیم ملی مقابل چین که در تاریخ ۱۹ دی برگزار میشود، آغاز خواهد شد تا تیم ملی با آمادگی کامل در این مسابقه حضور پیدا کند.
علوی درباره مشکلات احتمالی که در میزبانی عربستان در جام ملتهای آسیا وجود خواهد داشت، عنوان کرد: شرایط این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است. روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ممکن است برخوردی مشابه آنچه در جام جهانی با تیم ملی فوتبال ایران صورت گرفت، در عربستان نیز تکرار شود. در این خصوص، گزارش مربوط به رفتار و برخورد کشور متخاصم با تیم ملی مطرح شد. متأسفانه برخی اتفاقات و حواشی رسانهای واقعاً تیم ملی را از ابتدا تحت تأثیر قرار داد و از زمان ورود تیم ملی، بدترین برخوردها با اعضای تیم صورت گرفت.
او ادامه داد: در جام جهانی نیز شرایط به گونهای پیش رفت که تیم ملی برای بازی نخست مقابل آمریکا، عملاً فرصت کافی برای آمادگی و برنامهریزی مناسب برای مسابقه مورد نظر را نداشت و شرایطی که باید برای آمادهسازی تیم فراهم میشد، وجود نداشت. بر همین اساس، امیدوار هستیم در عربستان با توجه به ستاد ویژهای که برای این موضوع تشکیل شده، شرایط مناسبی برای تیم ملی فراهم شود و میزبانی به شکلی انجام شود که بازیکنان و کادر فنی بتوانند بدون حاشیه و با تمرکز کامل، برنامههای خود را دنبال کنند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد فسخ قرارداد یاسر آسانی و اینکه فدراسیون در زمینه فسخ قرارداد چه اقدامی کرده، تصریح کرد: با توجه به اتفاقاتی که در لیگ برتر، لیگ دسته اول، لیگ دسته دوم و سایر لیگها رخ میدهد، مسئولیت این موضوع بر عهده باشگاه و بازیکن است. این قانون وجود دارد و به مجموعه باشگاهها نیز ابلاغ شده است. بنابراین باشگاهها و بازیکنان باید تصمیماتی را که میگیرند، بپذیرند و مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. این موضوع مورد تأکید است. فکر میکنم سال گذشته نیز این مصوبه اعلام شد. طبیعتاً ممکن است یک باشگاه یا بازیکن تصور کند تصمیمی که گرفته درست است و بر اساس تشخیص خودش عمل کند، اما وقتی چنین رویکردی را انتخاب میکند و معتقد است کارش درست است، باید تبعات و مسئولیتهای ناشی از آن تصمیم را نیز بپذیرد.
او درباره حضور گلگهر به جای چادرلو در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا گفت: نامه های متعدد ارسال و پیگیری شد. این عذرخواهی باید از باشگاه چادرملو صورت می گرفت. به هیچ وجه در فدراسیون قابل پذیرش نیست که این تصور به وجود بیاید که یک تورنمنت برگزار شود و به آن بگویند سرکاری!. میدانم مهدی تاج چقدر از این اتفاق ناراحت است. رئیس فدراسیون بارها از کنفدراسیون فوتبال وقت گرفت. همه تلاش فدراسیون در جهت صیانت است. امروز تاج دستور داد که تمام موارد دارای ابهام در حوزه فوتبال توسط کمیته اخلاق بررسی شود.
علوی درباره احتمال رخ دادن جنگ تحمیلی دیگری در حین برگزاری مسابقات فصل جازی گفت: این اتفاق در جریان جنگ تحمیلی سوم و شرایطی که به وجود آمد، رخ داد. حتماً از سازمان مربوطه سؤال و موضوع را پیگیری میکنم، چرا که در حال حاضر اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارم و طبیعتاً نباید اطلاعات نادرست یا ناقص بدهم. حتماً موضوع را پیگیری خواهم کرد و در نخستین جلسهای که فرصت فراهم شود، اطلاعات دقیق و کامل آن را اطلاعرسانی میکنم.