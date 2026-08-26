باشگاه خبرنگاران جوان -نمایشگاه «مدرسه میناب» به همت مؤسسه فرهنگی هنری «نام» برگزار می‌شود و با حضور جمعی از هنرمندان شناخته‌شده هنر‌های تجسمی، روایتی هنرمندانه از پیوند هنر، هویت ملی و مظلومیت دانش‌آموزان و شهیدان میناب ارائه می‌کند.

این نمایشگاه با گردهم‌آوردن آثار هنرمندان معاصر ایران، تلاش دارد اندوه و خاطره ماندگار میناب را از دریچه نقاشی بازخوانی کند؛ در این رویداد آثاری از هنرمندانی همچون بهزاد شیشه‌گران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقت‌شناس، مرتضی گودرزی دیباج، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سید علی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینی‌بخش و محمدعلی نادری به نمایش درمی‌آید.

نمایشگاه «مدرسه میناب» روز جمعه ۶ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ۷ تا ۳۱ شهریورماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.

گالری خانه (موزه موقت میناب) در تهران، انتهای خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ قرار دارد.