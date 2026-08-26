بیست‌ودومین اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان به میزبانی شیراز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- دور جدیدی از تمرینات تیم ملی فوتبال نابینایان به منظور آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از ۵ تا ۱۲ شهریور ماه به میزبانی شیراز برپاست.

بهزاد زادعلی اصغری، حسین رجب پور، مهدی طالعی، احمدرضا شاه حسینی، مرتضی کریمی، رسول باصری، علیرضا بخت، رضا صدری، محمدامین رحیم زاده، صادق رحیمی به عنوان بازیکن و محمدصالح میرزایی، صالح خصالی و محمدجواد آقاجانی به عنوان دروازه بان، ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

تمرینات این مرحله با نظارت جواد فلفلی سرمربی، میثم شجاعیان، علی قهاری و مرتضی رمضانی به عنوان مربیان تیم ملی برگزار خواهد شد.

مهدی تیموری کیا به عنوان مربی فرهنگی و رضا سروری نیز به عنوان روانشناس ملی پوشان را همراهی می‌کنند.  

منبع: کمیته ملی پارالمپیک

برچسب ها: فدراسیون نابینایان و کم بینایان ، تیم ملی نابینایان
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