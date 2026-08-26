باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای آزمون دوره‌ای وسایل سنجش و توزین مورد استفاده در دادوستد‌های عمومی، از وظایف قانونی حوزه اندازه‌شناسی است و این طرح به‌صورت مستمر در سطح استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در پنج ماه نخست سال جاری، ۲۸۸ وسیله سنجش و توزین سبک توسط آزمایشگاه‌های همکار تأیید صلاحیت‌شده در حوزه اندازه‌شناسی قانونی مورد آزمون ادواری قرار گرفت و صحت عملکرد ترازو‌های سبک و دیجیتال و باسکول‌های متحرک مورد بررسی قرار گرفت.

همت‌زاده با اشاره به دامنه اجرای این طرح اظهار کرد: این وسایل در مراکز عرضه و توزیع، از جمله میادین میوه و تره‌بار، طلافروشی‌ها، تأسیسات سیلندرپرکنی، قنادی‌ها، نانوایی‌ها و سایر واحد‌هایی که وسایل توزین در معاملات عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بررسی می‌شوند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از انجام آزمون، در صورت تأیید صحت عملکرد وسیله، صورتجلسه آزمون تنظیم و برچسب تأییدیه تکمیل و روی وسیله نصب می‌شود و این برچسب باید در معرض دید عموم قرار داشته باشد.

وی گفت: در صورت تأیید نشدن صحت عملکرد وسیله سنجش و توزین نیز بازرس نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه اصلاح و تعمیر و تعیین مهلت لازم برای رفع نقص اقدام می‌کند.

همت‌زاده هدف از اجرای این طرح را ایجاد اطمینان برای شهروندان هنگام خرید و در عین حال حمایت از واحد‌های صنفی عنوان کرد و افزود: این طرح در تمامی شهرستان‌های استان اجرا می‌شود و شهروندان می‌توانند هنگام خرید، به برچسب تأییدیه نصب‌شده روی ترازو‌ها توجه کنند.

همت‌زاده از شهروندان خواست در هنگام خرید به برچسب تأییدیه نصب‌شده روی ترازو‌ها توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۱۷ یا سامانه الکترونیکی مردم‌دار سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی اعلام کنند تا موضوع بررسی و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.