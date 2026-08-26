به گفته رییس پارک علم وفناوری استان کرمان، پارک علم وفناوری مکان ثابتی برای استقرار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه سادات حسینی - محمدجواد رستمی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به جذب و استقرار ۱۰۰ هسته فناور در شهرستانهای استان کرمان، گفت: برنامه ما در پارک این است که در راستای طرح بزرگ کرمان برفراز از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم.
وی افزود: در استان کرمان ۱۴۵ شرکت دانش بنیان زیرمجموعه هایتک، پارک علم و فناوری وپارک سلامت داریم که ۱۸ شرکت زیر مجموعه پارک هستند که عمده ٱن در رفسنجان مستقر است.
وی افزود: در قالب شرکتهای دانش بنیان درحوزه معادن نیز همکاریهایی داشتیم، در حوزه صادرات شرکتهای دانش بنیان نیز مرتبا فعالیتها روی سایت معاونت علمی رییس جمهور بروز رسانی میشود.
رستمی گفت: رتبه ما در ۱۴۰۳ جایگاه چهاردهم کشور در صادرات شرکتهای دانش بنیان با فروش ۲۵ میلیون دلار صادرات بود.
وی افزود: رسالت ما کمک به شکل گیری پارکهای فناور و به عبارتی کمک به تشکیل تیمهای فناور و ایجاد کارآفرینی است.
رستمی تاکید کرد: در تفاهمی که اخیرا با اتاق ایران داشتیم نیاز واقعی شهرکها و شرکتهای اقتصادی را شناسایی و درجهت حل مسائل شان راهکارهای دانش بنیانی ارائه میکنیم.
وی بیان کرد: شب گذشته به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که انتقاد داشتند از اشتغال پایین حوزه اقتصاد داتش بنیان، مساله را در کمبود منابع حمایتی ذکرکردیم.
وی گفت: ۳ شرکت مجری طرحهای هوش مصنوعی در کرمان متقاضی دریافت تسهیلات هستند که در این زمینه درصورت تصویب زرح تا ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده میشود.
وی بیان کرد: پارکها واحد مردم نهاد دارند همه صنایع در همان قالب میتوانند به واحدهای فناور کمک کنند.
وی بیان کرد: پارک علم استان کرمان مکان استقرار ثابت ندارد و این باعث شده نتوانیم از معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای زیر مجموعه استفاده کنیم چرا که همین مساله باعث مهاجرت شرکتهای دانش بنیان به خارج از استان شده است.
وی گفت: برنامه ما این است که به ۵۰۰ واحد فناوربرسیم واین هدف گذاری ما دور از دسترس نیست و تنها مانع ما مجازی بودن دانشگاه و وقوع جنگ بود که نتوانستیم رویدادهای فناورانه را برگزار کنیم.
رییس پارک فناوری استان، آگاه سازی ضعیف را علت آشنا نبودن مردم با مقوله دانش بنیانها دانست و گفت: میزخدمتی که ما برگزار کردیم برخی افراد تصور میکردند باید دنبال فضای سبزی بنام پارک علم وفناوری باشند.
دره زرشکی معاون فناوری پارک فناوری استان نیز دراین نشست گفت: مشکلی که ما داریم اینکه مردم خیلی به حوزه دانش بنیانها آشنا نیستند و این وظیفه دانشگاههاست که فرهنگ سازی کند.
وی از اجرای طرح سفیر نوآوری با کمک آموزش و پرورش استان کرمان و با هدف جمع آوری ایدههای دانش آموزی خبر داد.