باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - عبدالکریم حسینزاده در جریان سفر به استان گلستان و بازدید از شرق استان اظهار کرد: امروز بخش ICU و سایر پروژههای مرتبط با حوزه بهداشت و درمان به بهرهبرداری رسید و این اقدامات به نمایندگی از مجموعه پروژههای بهداشتی و درمانی استان انجام شد که مجموع اعتبارات آنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: وقتی در دورترین نقطه مرزی یک استان، خدمات تخصصی و درمانی مورد نیاز مردم فراهم شود، دیگر نیازی به سفرهای درمانی بینشهری و مراجعه به مراکز استان و شهرستانها نخواهد بود. این موضوع علاوه بر کاهش مخاطرات ناشی از تردد و تصادفات، هزینههای درمان و رفتوآمد خانوادهها را نیز کاهش میدهد و در نهایت موجب افزایش رفاه مردم خواهد شد.
حسینزاده با اشاره به بازدید از طرح جابهجایی روستاهای واقع در بستر سد تصریح کرد: پیش از اجرای یکی از پروژهها از این طرح بازدید کردیم و با توجه به پیگیریهای استاندار و مدیران ارشد استان، مقرر شده است ۶ روستا که سالیان متمادی در بستر سد قرار داشته و به دلیل همین شرایط نتوانستهاند از خدمات مناسب برخوردار شوند، در یک نقطه تجمیع شوند.
وی گفت: در محل جدید، مسکن روستاییان ساخته خواهد شد و تلاش میکنیم زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان این روستاها نیز فراهم شود. از امروز روند پیگیری این موضوع را در دولت، معاونت توسعه روستایی، استانداری، مدیران استانی و نمایندگان مجلس با جدیت دنبال خواهیم کرد تا پروژه به پیشرفت فیزیکی مطلوب برسد.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابراز امیدواری کرد: پیش از پایان فعالیت دولت و انشاءالله تا سال آینده بتوانیم این پروژه را به مرحله افتتاح برسانیم و در قبال مردم عزیز این مناطق شرمنده نباشیم.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخصهای توسعهای گلستان خاطرنشان کرد: امیدواریم استان گلستان در رتبهبندیهای مرتبط با توسعهیافتگی و محرومیتزدایی به جایگاهی که شایسته مردم این استان است، دست پیدا کند.
معاون رئیسجمهور در پایان با اشاره به برنامه دولت برای حمایت اقتصادی از خانوارهای ساکن در این روستاها گفت: برای تمامی حدود ۸۰۰ خانواری که در قالب طرح جابهجایی، محل سکونت آنها تغییر خواهد کرد، ایجاد یک اقتصاد پایدار را دنبال میکنیم و تأمین اعتبارات و تسهیلات کمبهره مورد نیاز آنان نیز با جدیت از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور پیگیری خواهد شد.