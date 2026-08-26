تیم فوتبال استقلال تهران در شروع رقابت‌های لیگ برتر عملکرد خوبی داشته و موفق شده در هر سه بازی دروازه خود را بسته نگه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جدید لیگ برتر را در شرایطی آغاز کرده که یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این تیم، عملکرد خط دفاعی بوده است. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در سه هفته ابتدایی موفق به کسب سه پیروزی شده‌اند و در کنار به ثمر رساندن ۷ گل، هنوز دروازه خود را بازشده ندیده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد سرمربی استقلال در هفته‌های ابتدایی توجه ویژه‌ای به سازمان دفاعی تیمش داشته است.

نکته قابل توجه اینکه استقلال در شرایطی توانسته سه کلین‌شیت متوالی ثبت کند که بختیاری‌زاده در ساختار دفاعی تیم خود تغییرات زیادی ایجاد نکرده و تلاش کرده هماهنگی میان مدافعان را حفظ کند. حالا با توجه به ادامه فصل و افزایش تعداد مسابقات، حفظ این روند می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های استقلال باشد. حضور در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا، فشار بیشتری به خط دفاعی وارد خواهد کرد و باید دید این تیم تا چه زمانی می‌تواند بدون دریافت گل به کار خود ادامه دهد.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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