باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال شروعی قدرتمند در فصل جدید لیگ برتر داشته و کسب ۹ امتیاز از سه مسابقه، در کنار ۷ گل زده و صفر گل خورده، نشان میدهد تیم سهراب بختیاریزاده فعلاً توانسته به بهترین شکل ممکن از فرصتهای خود استفاده کند. آبیپوشان نهتنها هر سه مسابقه خود را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند، بلکه در هیچکدام از این دیدارها دروازهشان باز نشده است.
این آمار میتواند نشانهای از تغییر رویکرد استقلال نسبت به فصلهای گذشته باشد؛ تیمی که در کنار تلاش برای ارائه فوتبال هجومی، در حفظ نتیجه و کنترل مسابقه نیز موفق ظاهر شده است. پیروزی برابر سپاهان و ثبت کلینشیت در این مسابقه نیز اهمیت ویژهای داشت و نشان داد استقلال تنها مقابل تیمهای پایین جدول نتیجه نگرفته است. با این حال، تداوم این روند در هفتههای آینده و بهخصوص در مسابقات دشوارتر لیگ و لیگ نخبگان، معیار مهمتری برای ارزیابی تیم بختیاریزاده خواهد بود.