باشگاه خبرنگاران جوان - اعلام راهبرد جدید کاخ سفید تحت عنوان «تحریمهای بی‌سابقه» علیه ایران، پس از ناکارآمدی گزینه نظامی، بار دیگر این سوال را طرح می‌کند که آیا ابزار فشار اقتصادی می‌تواند به‌تنهایی ایران را به میز مذاکره و پذیرش خواسته‌های آمریکا بکشاند، یا اینکه این سیاست تنها به تشدید تقابل و بن‌بست سیاسی دامن خواهد زد.

لیلی نقولا استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه لبنان با انتشار یادداشتی در المیادین با واکاوی ابعاد اقتصادی و سیاسی این راهبرد، به پاسخ این سوال پرداخت که آیا این رویارویی اقتصادی، که با اهرمهای قدرتمند مالی آمریکا پشتیبانی می‌شود، واقعاً می‌تواند ایرانِ خستگی‌ناپذیرِ در طول چندین دهه تحریم را به زانو درآورد؟ یا مانند تجارب پیشین در عراق، ونزوئلا و حتی خود ایران در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، این فشارها نه‌تنها به امتیاز‌دهی سیاسی منجر نخواهد شد، که عاملی برای انسجام داخلی و راهبرد تشدید تنش خواهد بود؟

در مقدمه این یادداشت آمده است: دولت ترامپ با اعلام کارزار «تحریمهای بی‌سابقه» که وزیر خزانه‌داری‌ آمریکا «اسکات بسنت» آن را «روز دی اقتصادی» (Economic D-Day) نامیده، از گذار به «مرحله نهایی» رویارویی با ایران خبر داده و تهدید کرده‌اند که بر هر کشور، شرکت یا نهادی که راهی مالی یا تجاری برای ایران فراهم کند، هزینه‌های اقتصادی تحمیل خواهند کرد.