بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال خیلی زود و در هفته چهارم لیگ برتر باید در پیراهن تیم فولاد خوزستان رو در روی این تیم قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یکی از جذاب‌ترین اتفاقات دیدار فولاد و استقلال، حضور رامین رضاییان در سمت فولاد خواهد بود. رضاییان که فصل گذشته پیراهن استقلال را بر تن داشت، در فصل جدید راهی فولاد شده و حالا باید برابر تیم سابق خود قرار بگیرد؛ تقابلی که می‌تواند یکی از سوژه‌های اصلی این مسابقه باشد.

رضاییان در حالی مقابل استقلال قرار می‌گیرد که آبی‌پوشان فصل را بسیار خوب آغاز کرده‌اند و با سه پیروزی متوالی و بدون دریافت گل صدر جدول را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر فولاد نیز با هدایت حمید مطهری در سه هفته نخست شکست نخورده و یک پیروزی و دو تساوی به دست آورده است؛ بنابراین تقابل رضاییان با هم‌تیمی‌های سابقش در شرایطی رقم می‌خورد که هر دو تیم انگیزه زیادی برای کسب امتیاز دارند.

این مسابقه برای استقلال علاوه بر اهمیت جدولی، از جنبه دیگری نیز قابل توجه است؛ آبی‌پوشان باید برابر بازیکنی قرار بگیرند که فصل گذشته بخشی از ترکیب آنها بود و شناخت خوبی از فضای تیم دارد. حالا باید دید رضاییان در نخستین رویارویی با تیم سابقش چه عملکردی خواهد داشت و آیا می‌تواند برای فولاد در برابر استقلال تأثیرگذار باشد یا خیر.