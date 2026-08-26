بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال خیلی زود و در هفته چهارم لیگ برتر باید در پیراهن تیم فولاد خوزستان رو در روی این تیم قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یکی از جذاب‌ترین اتفاقات دیدار فولاد و استقلال، حضور رامین رضاییان در سمت فولاد خواهد بود. رضاییان که فصل گذشته پیراهن استقلال را بر تن داشت، در فصل جدید راهی فولاد شده و حالا باید برابر تیم سابق خود قرار بگیرد؛ تقابلی که می‌تواند یکی از سوژه‌های اصلی این مسابقه باشد.

رضاییان در حالی مقابل استقلال قرار می‌گیرد که آبی‌پوشان فصل را بسیار خوب آغاز کرده‌اند و با سه پیروزی متوالی و بدون دریافت گل صدر جدول را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر فولاد نیز با هدایت حمید مطهری در سه هفته نخست شکست نخورده و یک پیروزی و دو تساوی به دست آورده است؛ بنابراین تقابل رضاییان با هم‌تیمی‌های سابقش در شرایطی رقم می‌خورد که هر دو تیم انگیزه زیادی برای کسب امتیاز دارند.

این مسابقه برای استقلال علاوه بر اهمیت جدولی، از جنبه دیگری نیز قابل توجه است؛ آبی‌پوشان باید برابر بازیکنی قرار بگیرند که فصل گذشته بخشی از ترکیب آنها بود و شناخت خوبی از فضای تیم دارد. حالا باید دید رضاییان در نخستین رویارویی با تیم سابقش چه عملکردی خواهد داشت و آیا می‌تواند برای فولاد در برابر استقلال تأثیرگذار باشد یا خیر.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
خبرهای مرتبط
مدیر عامل استقلال پس از دربی معرفی می‌شود
استقلال و معمای خط حمله/ تک‌مهاجم جواب می‌دهد؟
ستاره‌هایی که هنوز خودشان را به بختیاری‌زاده تحمیل نکرده‌اند
استقلال و معمای خط دفاع/ بختیاری‌زاده تا کجا می‌تواند کلین‌شیت‌ها را ادامه دهد؟
عزیزی: فدراسیون گلف به دنبال توسعه پایدار است+فیلم
ممبینی: برنامه‌ای برای استعفا ندارم/ از هواداران چادر ملو عذرخواهی می‌کنم
اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتبال
علوی:
مسئولیت فسخ قرارداد یاسر آسانی با باشگاه استقلال است
فاضلی:
تعویض‌های تارتار برای بردن بازی بود/ باید از دیدار با تراکتور درس عبرت بگیریم
استقلال با یک غایب مقابل فولاد قرار می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۷:۱۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
یارو میگفت خبری در راه است و فلان و اسپانیا و ...... پس چی شد آقای میلیون دلاری
۰
۰
پاسخ دادن
جدال استقلال با یاران رامین رضاییان قبل از دربی
فراز امامعلی در سبد خرید پرسپولیس نیست
تکذیبیه باشگاه پرسپولیس در مورد عقب‌نشینی مالک سرخپوشان
درخشان: پرسپولیس برای بردن ملوان باید هوشیارانه بازی کند
رجبی: فوتبال ایران در دست نااهلان و دلالان است
آخرین اخبار
تکذیبیه باشگاه پرسپولیس در مورد عقب‌نشینی مالک سرخپوشان
فراز امامعلی در سبد خرید پرسپولیس نیست
درخشان: پرسپولیس برای بردن ملوان باید هوشیارانه بازی کند
رجبی: فوتبال ایران در دست نااهلان و دلالان است
جدال استقلال با یاران رامین رضاییان قبل از دربی
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد
زمان بازگشت مدافع مجارستانی پرسپولیس به تمرینات مشخص شد
قلب یاسر آسانی آبی شد؛ پاسخ ستاره آلبانیایی به هواداران در میان طوفان حواشی
رونمایی از پدیده ۱۶ ساله وزنه‌برداری دختران
۱۴ نشان رنگارنگ ایران در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام هارویان
بصره، میزبان دیدارهای خانگی استقلال در لیگ نخبگان آسیا
رقبای ایران در انتخابی جام ملت‌های نوجوانان مشخص شدند
افشای رقم انتقال دائمی یعقوب براجعه به نساجی
بازگشت پادشاهان به تخت چوگان؛ قهرمانی درخشان قصرفیروزه در جام زنبق
خط و نشان معاون وزیر ورزش برای طلای کاراته بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا