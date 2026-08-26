باشگاه خبرنگاران جوان - تا چند سال قبل اگر کسی نام بازیگر یک فیلم، معنی یک واژه، مسیر رسیدن به یک مکان یا حتی بخشی از یک خاطره را فراموش می‌کرد، مجبور بود ذهنش را به کار بیندازد؛ دنبال سرنخ بگردد، اطلاعات قبلی را مرور کند و از حافظه خود کمک بگیرد. اما امروز کافی است چند کلمه در یک کادر تایپ کنیم؛ چند ثانیه بعد پاسخ آماده است.

ChatGPT می‌گوید، خلاصه می‌کند، تحلیل می‌کند، متن می‌نویسد و حتی برای تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌دهد. اما پشت این راحتی یک سؤال مهم شکل گرفته است:

آیا ما با سپردن بخش بیشتری از فکر کردن به هوش مصنوعی، داریم توانایی‌های ذهنی خودمان را ضعیف می‌کنیم؟

پاسخ دانشمندان یک «بله» یا «خیر» ساده نیست؛ اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد اگر هوش مصنوعی جایگزین تلاش ذهنی شود، ممکن است برخی مهارت‌های شناختی مانند یادآوری، تمرکز و حل مسئله به مرور کاهش پیدا کند.

مغز هم مانند عضله است؛ چیزی که استفاده نشود ضعیف می‌شود

یکی از اصول شناخته‌شده در علوم شناختی این است که مغز برای حفظ توانایی‌های خود نیاز به تمرین دارد. حافظه، قدرت تحلیل و یادگیری زمانی تقویت می‌شوند که انسان تلاش کند اطلاعات را بازیابی کند، ارتباط میان مفاهیم را پیدا کند و برای رسیدن به پاسخ، مسیر ذهنی طی کند.

وقتی همیشه پاسخ آماده در اختیار داریم، ممکن است مغز کمتر وارد این فرآیند شود. این اتفاق شبیه استفاده از ماشین حساب است. ماشین حساب باعث نمی‌شود انسان توانایی ریاضی نداشته باشد، اما اگر فرد برای ساده‌ترین محاسبات هم هیچ‌وقت ذهن خود را درگیر نکند، مهارت محاسبه ذهنی او کاهش پیدا می‌کند.

هوش مصنوعی هم می‌تواند چنین اثری داشته باشد؛ نه به این دلیل که «حافظه را پاک می‌کند»، بلکه چون ممکن است فرصت تمرین دادن حافظه را از ما بگیرد.

پدیده‌ای به نام «اثر گوگل»؛ وقتی دیگر لازم نیست چیزی را حفظ کنیم

سال‌ها قبل از ظهور ChatGPT، پژوهشگران درباره پدیده‌ای به نام Google Effect یا «اثر گوگل» صحبت کردند.

در سال ۲۰۱۱، پژوهشگرانی از دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و ویسکانسین در مقاله‌ای که در مجله معتبر Science منتشر شد، نشان دادند وقتی افراد بدانند اطلاعات همیشه از طریق اینترنت قابل دسترسی است، تمایل کمتری به حفظ خود اطلاعات دارند و بیشتر به یاد می‌آورند که «کجا می‌توان آن را پیدا کرد»

به زبان ساده:

ما کمتر به خاطر می‌سپاریم پاسخ چیست؛ بیشتر به خاطر می‌سپاریم از کجا می‌توان پاسخ را پیدا کرد.

این تغییر در حافظه لزوماً همیشه منفی نیست. انسان‌ها در طول تاریخ با ابزارها رابطه داشته‌اند؛ نوشتن هم زمانی باعث شد انسان‌ها کمتر مجبور باشند همه چیز را حفظ کنند. اما تفاوت هوش مصنوعی با ابزارهای قبلی این است که فقط اطلاعات ذخیره نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند فکر کردن اولیه را هم انجام دهد.

وقتی ChatGPT به جای ما فکر می‌کند چه اتفاقی می‌افتد؟

تصور کنید دانشجویی برای نوشتن یک تحقیق، به جای اینکه ابتدا مطالعه کند، سؤال بپرسد، منابع را بررسی کند و خودش تحلیل کند، فقط موضوع را وارد ChatGPT کند و متن آماده تحویل بگیرد.

ممکن است نتیجه ظاهری خوب باشد؛ اما مغز او چه چیزی یاد گرفته است؟

نه جست‌وجو کردن، نه دسته‌بندی اطلاعات، نه ساختن استدلال.

در سال ۲۰۲۵ پژوهشی از مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) درباره استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در انجام فعالیت‌های نوشتاری، نشان داد استفاده بدون مشارکت ذهنی می‌تواند با کاهش درگیری شناختی همراه باشد. پژوهشگران با بررسی فعالیت مغزی کاربران دریافتند افرادی که بیشترین اتکا را به هوش مصنوعی داشتند، مشارکت ذهنی کمتری در فرآیند تولید متن نشان می‌دادند.البته این تحقیقات هنوز در حال توسعه است و نمی‌توان گفت هوش مصنوعی حتماً حافظه همه کاربران را ضعیف می‌کند؛ اما یک هشدار جدی مطرح می‌کند:

اگر مغز فقط مصرف‌کننده پاسخ‌های آماده شود، فرصت ساختن مسیرهای جدید ذهنی را از دست می‌دهد.

«حافظه تنبل»؛ نشانه‌هایی که شاید در زندگی روزمره دیده باشید

شاید برای خیلی‌ها این تجربه آشنا باشد:

قبلاً شماره چند نفر از نزدیکان را حفظ بودید، اما امروز حتی شماره‌های ضروری را هم بلد نیستید.

قبلاً برای نوشتن یک متن، ساعت‌ها فکر می‌کردید، اما حالا اولین واکنش شما باز کردن ChatGPT است.

وقتی مطلبی را می‌خوانید، سریع به خودتان می‌گویید «اگر لازم شد دوباره از هوش مصنوعی می‌پرسم.»

هنگام مطالعه، به جای تلاش برای فهمیدن، دنبال خلاصه آماده هستید.

برای کوچک‌ترین تصمیم‌ها هم از یک ابزار هوشمند نظر می‌خواهید.

این‌ها ممکن است نشانه یک تغییر مهم باشد:

ما آرام‌آرام از «به خاطر سپردن و فکر کردن» به سمت «دسترسی سریع به پاسخ» حرکت می‌کنیم.

آیا انسان‌های آینده حافظه ضعیف‌تری خواهند داشت؟

برخی متخصصان علوم شناختی معتقدند نسل آینده الزاماً حافظه ضعیف‌تری نخواهد داشت؛ بلکه نوع حافظه تغییر خواهد کرد.

همان‌طور که انسان امروزی دیگر لازم نیست مسیرهای طولانی را حفظ کند چون نقشه‌های دیجیتال وجود دارند، ممکن است در آینده هم بخشی از اطلاعات را به هوش مصنوعی بسپاریم.

اما خطر زمانی ایجاد می‌شود که یک تفاوت مهم از بین برود: استفاده از هوش مصنوعی به عنوان دستیار، با استفاده از آن به عنوان جایگزین ذهن تفاوت دارد.

کسی که از ChatGPT برای ایده گرفتن، یادگیری، پرسیدن سؤال‌های عمیق‌تر و بررسی دیدگاه‌ها استفاده می‌کند، ممکن است حتی بهتر فکر کند؛ اما کسی که اجازه دهد هوش مصنوعی به جای او بخواند، تحلیل کند و تصمیم بگیرد، ممکن است به مرور قدرت ذهنی خود را کمتر به کار بگیرد.

چگونه وابستگی خود به ChatGPT را کمتر کنیم؟

راه‌حل، کنار گذاشتن هوش مصنوعی نیست؛ همان‌طور که راه‌حلِ استفاده نادرست از اینترنت، حذف اینترنت نبود. مسئله اصلی این است که هوش مصنوعی نباید جایگزین فرآیند فکر کردن ما شود.

متخصصان علوم شناختی پیشنهاد می‌کنند برای حفظ توانایی‌های ذهنی، باید بین «کمک گرفتن از ابزار» و «واگذار کردن کامل فکر کردن به ابزار» تفاوت قائل شویم.

چند تغییر ساده در شیوه استفاده می‌تواند کمک کند:

۱. قبل از پرسیدن، خودتان فکر کنید

یکی از ساده‌ترین روش‌ها این است که قبل از باز کردن ChatGPT، چند دقیقه تلاش کنید پاسخ را خودتان پیدا کنید.

حتی اگر پاسخ شما کامل نباشد، همین تلاش اولیه باعث فعال شدن شبکه‌های حافظه و تحلیل مغز می‌شود.

به جای اینکه بپرسیم:

«یک متن درباره این موضوع برایم بنویس»

اول از خودمان بپرسیم:

«من درباره این موضوع چه می‌دانم؟ چه نکاتی به ذهنم می‌رسد؟»

بعد از هوش مصنوعی برای تکمیل و اصلاح استفاده کنیم.

۲. اجازه ندهید ChatGPT اولین گزینه شما باشد

یکی از نشانه‌های وابستگی این است که برای هر سؤال کوچک، بدون تلاش اولیه سراغ هوش مصنوعی برویم.

مثلاً:

معنی یک کلمه را سریع می‌پرسیم، بدون اینکه حدس بزنیم.

برای یک ایده ساده، منتظر پیشنهاد آماده می‌مانیم.

برای یک تصمیم روزمره، به جای فکر کردن، نظر هوش مصنوعی را می‌گیریم.

گاهی بهتر است مغز چند دقیقه درگیر بماند؛ چون همین «درگیری ذهنی» بخشی از فرآیند یادگیری است.

۳. از ChatGPT بخواهید معلم شما باشد، نه نویسنده شما

وقتی از ChatGPT می‌خواهیم «این مقاله را برای من بنویس»، بخش زیادی از مسیر فکری، ایده‌پردازی و تحلیل به ابزار واگذار می‌شود و ذهن فرصت کمتری برای تمرین پیدا می‌کند.اما اگر از هوش مصنوعی بخواهیم «به من کمک کن این مقاله را بهتر بنویسم، ایده‌هایم را بررسی کن، ایرادهای متنم را بگو و پیشنهاد بده چگونه آن را تقویت کنم»، همچنان خودمان در فرآیند فکر کردن و یادگیری حضور داریم.

در واقع، بهترین استفاده از هوش مصنوعی زمانی اتفاق می‌افتد که نقش یک معلم، منتقد یا دستیار فکری را برای ما داشته باشد؛ نه اینکه جایگزین توانایی‌های ذهنی ما شود.

هوش مصنوعی زمانی بیشترین فایده را دارد که کمک کند بهتر فکر کنیم، نه اینکه کمتر فکر کنیم.

۴. پاسخ هوش مصنوعی را پایان کار ندانید

یکی از خطرهای استفاده زیاد از ChatGPT این است که انسان به پاسخ اول قانع شود.

اما یادگیری واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که سؤال‌های بیشتری ایجاد کنیم:

«چرا این پاسخ درست است؟»

«آیا دیدگاه دیگری هم وجود دارد؟»

«اگر مخالف این نظر فکر کنیم چه؟»

ذهنی که سؤال می‌سازد، فعال می‌ماند.

۵. زمان‌هایی را برای «فکر کردن بدون کمک» مشخص کنید

برخی متخصصان پیشنهاد می‌کنند افراد برای کارهای مهم، دوره‌هایی را بدون استفاده از ابزارهای هوشمند تجربه کنند.

مثلاً:

نیم ساعت مطالعه بدون کمک هوش مصنوعی

نوشتن پیش‌نویس اولیه بدون ابزار

حل مسئله قبل از گرفتن پاسخ آماده

هدف این نیست که فناوری حذف شود؛ هدف این است که مغز یادش نرود خودش هم توانایی حل مسئله دارد.

هوش مصنوعی وقتی خطرناک می‌شود که جای مغز بنشیند

شاید مهم‌ترین سؤال این نباشد که: «آیا ChatGPT حافظه ما را ضعیف می‌کند؟» بلکه این باشد:«آیا ما هنوز به مغزمان فرصت می‌دهیم که کار کند؟»

هوش مصنوعی می‌تواند سرعت، دقت و توانایی‌های ما را افزایش دهد؛ اما زمانی که هر بار با یک سؤال یا مسئله سخت روبه‌رو می‌شویم، بدون اینکه خودمان تلاش کنیم، سراغ پاسخ آماده برویم، ممکن است به مرور ذهنمان کمتر تمرین کند و برخی مهارت‌هایی که برای قوی ماندن به تمرین و درگیری ذهنی نیاز دارند، ضعیف‌تر شوند.

در نهایت، آینده متعلق به کسانی نیست که هوش مصنوعی را کنار می‌گذارند؛ بلکه متعلق به کسانی است که یاد می‌گیرند در کنار یک ماشین هوشمند، همچنان یک انسانِ متفکر باقی بمانند.

منبع: فارس