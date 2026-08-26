مرحله‌ی نخست ایستگاه پست فوق توزیع ۴۰ مگاولت آمپر گنبدکاووس با وارد مدار کردن چهار فیدر ۲۰ کیلوولت جدید و با حضور عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - در آیین افتتاح این طرح علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، هزینه اجرای این طرح را ۴۸۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: افزایش ظرفیت، پایداری شبکه برق و بهبود ولتاژ برق مشترکان در بخشی از نواحی شهر گنبدکاووس از اهداف این پروژه است.

علی‌اکبر نصیری افزود: مرحله‌ی نخست پست فوق توزیع ۴۰ مگاولت آمپر برق گنبد پنج با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر راه‌اندازی شده و فاز‌های بعدی این ایستگاه نیز باهدف تقویت ولتاژ برق بخش قابل توجهی از ۱۶۰ هزار مشترک مدیریت توزیع برق شهرستان گنبدکاووس است.

در این آیین عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی هم گفت:اعتبارات امسال روستا‌ها در سه بخش برنامه ریزی شده است.

وی گفت:حمایت از توسعه‌ی روستایی، محرومیت زدایی، و رفع تنش‌های آبی سه محور تخصیص اعتبار به روستا‌های کشور است.

وی افزود:محرومیت زدایی در حوزه‌ی زیرساختی آب آشامیدنی، راه روستایی و آبخیزداری با نگاه به حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار روستایی خواهد بود.

وی از تخصیص ده همت اعتبار در هفته‌ی گذشته برای رفع تنش‌های آبی در روستا‌های کشور خبرداد و گفت:به زودی این اعتبارات بین برش‌های استانی و شهرستانی تقسیم می‌شود و برخی از مشکلات حل خوهد شد.

برچسب ها: افتتاح ، پست برق
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