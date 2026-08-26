باشگاه خبرنگاران جوان - طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان امروز (چهارشنبه ۴ شهریور ماه) با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و استاندار گیلان، همزمان با سومین روز از هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
معاون اجرایی رئیسجمهور در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: حمایت از سرمایهگذاری و تقویت ظرفیتهای تولیدی، از اولویتهای مهم دولت در مسیر تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
به گفته او، اجرای طرحهای توسعهای در صنایع مادر و پیشران، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینهساز فعال شدن زنجیرهای از واحدهای اقتصادی و صنعتی و تقویت اشتغال در مناطق مختلف کشور خواهد بود و دولت از این روند حمایت میکند.
هادی حقشناس، استاندار گیلان نیز با تأکید بر نقش صنایع بزرگ در شتاببخشی به اقتصاد استان گفت: توسعه صنعت فولاد در استان میتواند به افزایش ظرفیتهای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای جوانان گیلانی منجر شود.
او با اشاره به سرمایهگذاری انجام شده در طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان افزود: بهرهبرداری از چنین طرحهایی نشان دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی و صنعت استان است و مدیریت استان با تمام توان از سرمایهگذاریهای مولد و طرحهایی که به رونق تولید، افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد گیلان کمک میکنند، حمایت خواهد کرد.
اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر در طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان
طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان شامل کوره پیشگرم نورد ورق گرم فولادی و ریومپ خط تولید نورد گرم است که با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون تن در شهر صنعتی رشت به بهرهبرداری رسیده است.
برای اجرای این طرح، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده و با بهرهبرداری از آن زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر فراهم شده است. این طرح در زمینی به مساحت ۵۰۰ هزار مترمربع و با زیربنای ۴۸ هزار مترمربع ساخته شده و از طرحهای مهم توسعهای بخش صنعت و فولاد استان گیلان به شمار میرود.
بهرهبرداری از این طرح، گامی در مسیر افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش صنعت فولاد، تقویت توانمندیهای صنعتی و حمایت از توسعه اقتصادی و اشتغال در استان گیلان محسوب میشود.
افتتاح خط تولید دارو ۱-GLP شرکت داروسازی بهوزان رشت
امروز همچنین همزمان با هفته دولت خط تولید دارو ۱-GLP شرکت داروسازی بهوزان رشت با حضور محمدجعفرقائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور افتتاح شد.
فعالیت این خط تولید در حیطه تولید داروهای تزریقی دیابت به صورت اتو انجکتر است. ظرفیت اسمی فعلی مجموعه برای انواع دارو ۱۲۵ میلیون عدد در سال و ظرفیت اسمی طرح توسعه برای قلمهای تزریقی ۸ میلیون عدد در سال است.
میزان کل سرمایه گذاری طرح توسعه ۸ هزار میلیارد تومان و تعداد اشتغال ۴۰۰ نفر موجود و ۱۰۰ نفر در طرح توسعه است.
یک سوم داروهای تزریقی کشور در رشت تولید میشود
هادی حقشناس، استاندار گیلان در حاشیه افتتاح این خط تولید دارو از فراهم بودن زمینه برای حضور و سرمایهگذاری برندهای معتبر دارویی در استان خبر داد و گفت: رشت ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم تولید دارو در کشور را دارد. او با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه تولید دارو افزود: گیلان از استانهای دارای ظرفیتهای متعدد در صنعت دارویی کشور است و امروز یکی از واحدهای تولیدی استان نیز در این حوزه به بهرهبرداری رسید.
استاندار گیلان تصریح کرد: بخشی قابل توجهی از داروهای تزریقی مورد نیاز کشور در رشت و توسط واحدهای تولیدی این شهر تأمین میشود و تلاش داریم با فراهم کردن زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاری، زمینه حضور برندهای معتبر و شناختهشده صنعت دارو در گیلان را فراهم کنیم.
حقشناس همچنین با بیان اینکه سرمایهگذاریهای متنوعی در حوزه تولید دارو در استان در حال انجام است، گفت: در بخشهای مختلف از جمله داروهای قلبی، انسولین و انواع قرص، ظرفیتهای مناسبی برای سرمایهگذاری وجود دارد.
به گفته او، فضای مناسبی برای توسعه صنعت دارو و جذب سرمایهگذاریهای جدید در رشت و استان گیلان فراهم شده و از سرمایهگذاران این حوزه برای حضور و فعالیت در استان استقبال میکنیم.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان