باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان روز چهارشنبه گفت که مذاکرات صلح تنها راه قابل دوام برای رسیدن به صلح است که بر جنگ ارجحیت دارد.

عون تصریح کرد: ما تصمیم به مذاکره گرفتیم تا از بلایا و فجایع ناشی از جنگ جلوگیری کنیم، درست است که آسان و سریع نیست و موانع و مشکلاتی وجود دارد، اما بسیار بهتر از جنگ است.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرد که ملت با کسانی که «منطق دولت را رد می‌کنند» نیز در جنگ است و تأکید کرد که منافع ملی باید همیشه بر منافع فردی ارجحیت داشته باشد.

منبع: الجزیره