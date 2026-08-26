باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - مراسم بزرگداشت «دولت مردان شهید» از ساعت ۱۶ در مسجد امام صادق میدان فلسطین با حضور شخصیتهایی از جمله محمد رضا عارف معاون اول رئیسجمهور، علیرضا کاظمی وزیر آموزش وپرورش، محمدرضا باهنر، جمعی از معاونین وزارت آموزش و پرورش و مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.
تقدیم ۱۳ هزار شهید دولت گواه پیوند ناگسستنی حاکمیت با مردم است
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در آیین گرامیداشت یاد و نام دولتمردان شهید که با حضور مسئولان کشوری و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام راحل(ره) و شهدای انقلاب اسلامی گفت: ارزش و فضیلت مجالس بزرگداشت شهدا بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب کمتر از خود شهادت نیست. این نشستها که به همت ستاد بزرگداشت دولتمردان شهید و با مشارکت دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی برگزار میشود، تجدید میثاقی با آرمانهای ایثار و شهادت است.
وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در تکریم ایثارگران افزود: در نخستین روزهای آغاز به کار دولت چهاردهم و با نگاه ویژه دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم، خانوادههای معظم شهدای دولت مورد تجلیل قرار گرفتند و این توجه ویژه به فرهنگ ایثار و شهادت، مایه افتخار و قدردانی است.
پاسخ قاطع به توطئه جدایی دولت از ملت
کاظمی مهمترین پیام این آیین را اثبات همراهی عملی دولتها با مردم در تمامی عرصههای سخت و پرخطر تاریخ انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: دشمن همواره تلاش کرده تا میان دولتها و مردم فاصله بیندازد، اما این خیالی باطل است. نظام اجرایی کشور یک هیئت دولت کامل، از جمله رؤسای جمهور و وزرای متعدد، و همچنین ۱۳ هزار شهید کارمند را در مسیر خدمت به مردم تقدیم انقلاب کرده که نشاندهنده بالاترین سهم و نسبت ایثارگری در میان اقشار مختلف جامعه است.
ضرورت تدوین و ترویج سبک مدیریتی شهدای دولت
وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت الگوبرداری از سیره شهدای شاخص قوه مجریه تأکید کرد و گفت: وظیفه امروز ما دولتمردان این است که سبک و سیره مدیریتی شهدای والامقام دولت را تدوین، عرضه و در رفتارهای مدیریتی خود پیادهسازی کنیم. زندگی صادقانه، شجاعانه و مردمی شهیدان رجایی و باهنر بهعنوان «دولتمردان معلم» الگویی جاودانه برای همه ماست.
وی ادامه داد: استمرار این روحیه خدمتگزاری خالصانه را در سیره شهید آیتالله رئیسی شاهد بودیم و امروز نیز در رویکرد رئیسجمهور، دکتر پزشکیان، این ویژگیهای ارزشمند بهصورت شبانهروزی، میدانی و شجاعانه در پیگیری دغدغههای مردم نمایان است.
کاظمی با تقدیر از ابتکار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی در تکریم شهدای خدمت و ترویج گفتمان ایثار در بدنه اجرایی کشور، یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت را گرامی داشت.
پایبندی به قانون اساسی و حضور مردم ضامن اقتدار ملی است/ تبیین مراحل تکاملی انقلاب اسلامی در پرتو آموزههای قرآن
در ادامه این مراسم حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد، امامجمعه موقت تهران با گرامیداشت ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت، گفت: جهان اسلام در سایه تمسک به قرآن کریم، قبله واحد، مقام نبوت و تحکیم پیوند با خاندان عصمت و طهارت (ع) میتواند مسیر همبستگی، سعادت و اقتدار امت اسلامی و محور مقاومت را بیش از پیش هموار سازد.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و یادآوری سیره شهدای خدمت گفت: این ایام با شهادت رجایی و باهنر؛ شهیدان مکتبی و تربیتیافته در مدرسه قرآن و اخلاق شکل گرفت و با ایثار و شهادت شهید آیتالله رئیسی و همراهان خدوم ایشان، نمادی از خدمتگزاری صادقانه، عزت و اقتدار پیشاپیش ملت بزرگ ایران شد.
خطیب جمعه تهران در ادامه با بازخوانی نظریه تکاملی انقلاب اسلامی مبتنی بر آیات نورانی کلامالله مجید و آموزههای نهجالبلاغه، به تشریح مراحل حرکت تمدنساز ملت ایران پرداخت و تصریح کرد: نخستین گام در این حرکت عظیم، «شکلگیری انقلاب اسلامی» بود؛ حرکتی که پرچمدار و رهبر آن فقیهی جامعالشرایط، فرزانه و تاریخساز و پیروان آن، ملتی مومن، متعهد و آراسته به هویت اصیل ایرانی و اسلامی بودند.
ابوترابیفرد «تثبیت و شکلگیری نظام اسلامی» را دومین مرحله بنیادین این مسیر برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی راه را برای تدوین قانون اساسی مترقی کشور هموار ساخت؛ قانونی مبتنی بر اصول و آموزههای اسلام که نزدیک به نیم قرن، راهبردهای کلان و حرکت پیشرونده کشور را هدایت و ترسیم کرده است.
وی با تأکید بر ارکان ساختاری نظام جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: این نظام بر دو بال «جمهوریت» و «اسلامیت» استوار است؛ رکن جمهوریت با مشارکت حداکثری و اراده مردم در صندوقهای رأی و صحنههای سرنوشتساز اجتماعی و سیاسی متبلور میشود و رکن اسلامیت با حضور فقیهی عادل، صالح و شایسته در رأس هرم حاکمیت تجلی مییابد که هدایت جامعه را در مسیر ارزشهای الهی و منافع ملی تضمین میکند.
در حال تکمیل...