باشگاه سپاهان توییت جنجالی اش درباره آریا یوسفی را از صفحات رسمی خود در فضای مجازی پاک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه سپاهان از توییت جنجالی خود علیه آریا یوسفی عقب‌نشینی کرد و مطلبی را که شب گذشته درباره این بازیکن و موضوع باز کردن درِ رختکن با پا منتشر کرده بود، امروز از صفحات رسمی خود حذف کرد.

نکته مهم درباره این ماجرا این است که موضوع مذکور اساساً در گزارش ناظر بازی نیامده بود و تا پیش از اقدام شب گذشته سپاهان نیز رسانه‌ای نشده بود به همین دلیل، تصمیم باشگاه برای بیرون کشیدن یک اتفاق داخلی و کم‌اهمیت از فضای رختکن و انتشار آن در رسانه رسمی، آن هم در چنین مقطعی، عجیب به نظر می‌رسد.

این اقدام در شرایطی انجام شد که سپاهان تنها چند روز تا دیدار مهم مقابل گل‌گهر فاصله دارد و طبیعتاً انتظار می‌رود تمرکز مجموعه روی مسائل فنی و آماده‌سازی تیم باشد، نه ایجاد حاشیه پیرامون بازیکنی که همواره به آرامش و اخلاق خوب شناخته شده است.

اگر موضوعی درباره رفتار آریا یوسفی وجود داشته، باشگاه می‌توانست آن را در داخل مجموعه و از مسیر‌های انضباطی پیگیری کند. رسانه‌ای کردن یک اتفاق که حتی در گزارش ناظر بازی هم نیامده بود، تصمیمی قابل نقد از سوی روابط عمومی سپاهان است.

حالا حذف این مطلب، عملاً عقب‌نشینی سپاهان از توییت علیه آریا یوسفی تلقی می‌شود؛ اما سؤال همچنان باقی است: چرا روابط عمومی باشگاه در آستانه یک بازی مهم، چنین موضوعی را که پیش از آن هیچ بازتاب رسانه‌ای نداشت، به صدر حواشی تیم آورد؟

روابط عمومی یک باشگاه بزرگ باید حاشیه‌ها را مدیریت و کنترل کند، نه اینکه خود به عاملی برای حاشیه تبدیل شود.

برچسب ها: سپاهان ، لیگ برتر فوتبال ، آریا یوسفی
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