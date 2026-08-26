باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی کفت: در ۷۲ ساعت گذشته، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ خودرو و ۳۵۰ موتورسیکلت متخلف شناسایی و طبق قانون با آنها برخورد شده است.

فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي تصريح کرد: بررسي نتايج اجراي اين طرح نشان مي‌ دهد که برخورد هدفمند و مستمر با خودروهاي هنجارشکن، نقش مؤثري در کاهش تخلفات و افزايش نظم و آرامش در سطح جامعه را دارد و برهمين اساس اجراي اين چنين طرح هايي تا زمان تحقق اهداف تعيين‌شده با جديت ادامه خواهد داشت و پليس با تخلفات و رفتارهاي هنجارشکنانه در معابر، محلات، تفرجگاه ها و... برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سردار سلماني در پايان ضمن قدرداني از همکاري شهروندان با پليس ؛ خاطرنشان کرد: همراهي مردم و رعايت قوانين، مهم‌ترين عامل در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي است و انتظار مي‌رود شهروندان ضمن رعايت مقررات، از انجام رفتارهايي که موجب سلب آرامش و آسايش ديگران مي‌شود، خودداري و هر گونه موارد مشکوک را به شماره 110 اعلام و همچنین هر گونه انتقاد، پيشنهاد و تقدير از عملکرد پليس را با شماره 197 تماس حاصل نمايند