باشگاه خبرنگاران جوان - حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) میزبان جمعی از دانشجویان دختر استان قم بود؛ دانشجویانی که در برنامه «میهمانی ملکوت» گرد هم آمدند تا درباره هویت زن مسلمان، جایگاه زن در جامعه و مؤلفههای موفقیت و اثرگذاری اجتماعی گفتوگو کنند.
به گزارش دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی، در این مراسم، لیلا نصرالهی، مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده، با تبیین تفاوت میان الگوهای ارائهشده از زن در تمدن غرب و الگوی زن مسلمان ایرانی، بر ضرورت توجه به هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی زن مسلمان تأکید کرد.
وی در بخشی از سخنان خود با انتقاد از رویکرد غرب در قبال موضوع حقوق زنان، به حواشی و ابعاد پرونده جزیره اپستین اشاره کرد و اظهار داشت: «اوج تمدن و هنر سردمداران غربی در کانونهای تاریک و فسادآلودی نظیر جزیره اپستین خلاصه میشود؛ همان جریانهایی که با شعارهای فریبنده دفاع از حقوق زنان، در مواردی تلاش کردهاند پوششی برای رفتارهای غیرقابل قبول خود ایجاد کنند.»
نصرالهی در ادامه، حضرت زینب (س) را الگویی برجسته از زن مسلمان دانست و با اشاره به صبر، شجاعت و اقتدار ایشان گفت: «الگوی واقعی زنان این سرزمین، صبر توأم با اقتدار حضرت زینب (س) است؛ بانویی که پس از واقعه عاشورا، با صلابت در برابر دستگاه ظلم ایستاد و اجازه نداد حقیقت به فراموشی سپرده شود.»
مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده همچنین با اشاره به نقشآفرینی زنان ایرانی در مقاطع حساس و سرنوشتساز کشور تصریح کرد: «زنان ایرانی در برهههای خطیر کشور، همواره دوشادوش مردان در صحنه حضور داشتهاند و در عرصههای مختلف، جلوههایی از مسئولیتپذیری، ایثار و حضور مؤثر خود را به نمایش گذاشتهاند.»
وی با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از نقش و حضور زنان ایرانی، افزود: «اگر واقعیتهای مربوط به حضور و ایثار زنان ایرانی بهدرستی روایت شود، جهانیان با ابعاد دیگری از نقشآفرینی زنان این سرزمین آشنا خواهند شد.»
نصرالهی در بخش پایانی سخنان خود، دانشجویان را به حرکت در مسیر سه مؤلفه «هدفمندی، امید و اخلاق» فراخواند و گفت: «صرف داشتن دانش و مهارت برای موفقیت کافی نیست. در کنار موفقیت علمی و حرفهای، نباید انسان خوب بودن و پایبندی به اخلاق را فراموش کرد.»
وی ادامه داد: «بسیاری از افراد به موفقیتهای مادی دست پیدا میکنند، اما در این مسیر از اخلاق و انسانیت فاصله میگیرند. سفیران واقعی علم و امید کسانی هستند که اخلاق را قربانی موفقیت نمیکنند.»
برنامه «میهمانی ملکوت» با هدف بازتعریف نقشآفرینی بانوان دانشجو در تراز تمدن نوین اسلامی و با تکیه بر ابعاد علمی و معنوی شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها طراحی شد.
دبیرخانه «شبکه دختران فاطمی» دانشگاه آزاد اسلامی قم با اجرای این برنامه، گام مهمی در جهت عملیاتیسازی مفاد تفاهمنامه سازمان خادم برداشته و بسترسازِ پیوندی مستمر میان زیستبوم دانشجویی و آستان مقدسه شده است. این رویداد، نویدبخشِ ظهور نسلی از دختران دانشجو است که با تکیه بر معرفت فاطمی، الگوی «تعهد و تخصص» را در پهنه دانشگاه به نمایش میگذارند.