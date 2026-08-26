باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هنوز خورشید از پشت کوه‌های زاگرس در کازرون سر برنیاورده که بانگ خروس‌ها نوید روزی تازه می‌دهد.

نخل‌های سربه‌فلک‌کشیده، قامت افراشته‌اند و زیر نور طلایی آغازین روز، خوشه‌های سنگین خرما، رنگ عسل‌گون به خود گرفته‌اند. نسیم گرم جنوب که از میان شاخه‌های خرما می‌گذرد، بوی شیرین و دل‌انگیز رطب را تا دورترین نقطه شهرستان می‌برد؛ بویی که برای هر کشاورز کازرونی، تداعی‌گر برکت و امید به فردایی روشن‌تر است.

این روزها، مردانی که سال‌هاست با این درختان کهن هم‌نفس شده‌اند، دست به نخل می‌برند تا ثمره ماه‌ها گرما و تلاش را از دل خاک کازرون، به سفره‌های ایران و جهان هدیه کنند.

در ادامه فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون این روز‌های پرکار و شیرین در کازرون را ابن گونه تشریح می‌کند.

فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با اشاره به آغاز برداشت رطب از سطح ۸ هزار هکتار از نخلستان‌های این شهرستان، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰ هزار تن محصول خرما از نخلستان‌های کازرون برداشت و روانه بازار شود.

او ادامه داد: برداشت محصول از نخلستان‌های این شهرستان از اواخر مرداد ماه آغاز شده است و تا اواسط مهر ماه ادامه خواهد داشت.

آقایی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد محصول برداشت‌شده به‌صورت رطب و ۳۰ درصد مابقی به شکل خرما و قصب است که عمده رقم کشت‌شده در منطقه جره و بالاده، زاهدی است و به صورت قصب برداشت می‌شود.

او با اشاره به اینکه مهم‌ترین ارقام خرما در شهرستان کازرون، کبکاب و زاهدی هستند، لضافه کرد: برخی ارقام تجاری دیگر از جمله مجول و برخی نیز در حال توسعه کشت هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: شهرستان کازرون یکی از قطب‌های مهم تولید خرما در استان فارس محسوب می‌شود و رطب و خرما‌های برداشت‌شده، علاوه بر تأمین بازار محلی، به سایر استان‌های کشور و نیز برخی از کشور‌های خارجی صادر می‌شود.

او افزود: عمده محصول خرمای شهرستان کازرون مربوط به بخش خشت و کنارتخته است و زمینه اشتغال‌زایی ۳ هزار و ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.

او گفت: حدود ۳۸ واحد سردخانه زیر صفر نیز برای نگهداری محصول خرما در این منطقه فعال است که نقش مهمی در حفظ کیفیت و مدیریت عرضه محصول به بازار ایفا می‌کند.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.