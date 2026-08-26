باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی وقوع سیلاب‌های ناگهانی و گسترده در کشور نپال، دست کم ۳۱ نفر کشته شده و صد‌ها نفر دیگر که بسیاری از آنان گردشگر بودند، همچنان مفقود هستند.

مقامات نپال می‌گویند ۳۸۴ گردشگر مفقود شده‌اند که ۲۹۱ نفر آنها از کشور‌هایی مانند هند، آمریکا، انگلیس و مالزی بوده‌اند. همچنین برخی از افراد مفقود شده کارگر‌هایی از کره جنوبی بودند که در حال ساخت یک نیروگاه برق‌آبی در نپال بودند. نپال از هند و چین درخواست کمک کرده است.

گفته شده در پی این سیلاب شدید، ده‌ها ساختمان چند طبقه آسیب دیده و چندین کامیون و ون در میان مقادیر عظیمی از گل و لای مدفون شده است.

مناطق آسیب‌دیده از حادثه امروز، اواخر تابستان سال گذشته نیز شاهد سیلاب‌های ناگهانی مشابهی بودند. در آن زمان یک دریاچه یخچالی در تبت، در پی افزایش دما در منطقه کوهستانی، سرریز شد. در آن حادثه ۹ نفر کشته شدند و زیرساخت‌های حیاتی، از جمله پلی که نپال و چین را به یکدیگر متصل می‌کرد، آسیب دید.

منطقه هیمالیا که نپال و چندین کشور اطراف، از جمله هند را دربرمی‌گیرد، به‌ویژه در برابر بارش‌های شدید، سیلاب و رانش زمین آسیب‌پذیر است. کارشناسان می‌گویند که در نتیجه تغییرات اقلیمی، این منطقه سریع‌تر از سایر نقاط جهان در حال گرم شدن است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند رویداد‌های شدید آب‌وهوایی، از جمله موج‌های گرما و بارش‌های شدید و همچنین ذوب یخچال‌های طبیعی در این منطقه بیشتر شده است.

منبع: آسوشیتدپرس / سی ان ان