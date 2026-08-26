باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی افراد مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ روز سوم شهریورماه اعلام شده است. متقاضیان حاضر در جلسه آزمون می‌توانند برای مشاهده نتایج اولیه آزمون خود به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است، از امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

افراد مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره۲) و مطابق موارد زیر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند:

ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کرده و با توجه به نتیجه اعلام شده در کارنامه اعلام نتایج اولیه، کدرشته محل‌های مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کرده و پس از آن در فرم پیش‌نویس (نمونه‌ای که به همین منظور در انتهای دفترچه قرار دارد) درج کنند.

داوطلبان پس از اطمینان از صحت رشته محل‌های انتخابی خود، از روز پنج شنبه ۵ شهریور تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم (شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.

پس از تکمیل و تأیید نهایی رشته‌های انتخابی توسط متقاضی، رسید توسط سیستم در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت، انتخاب رشته تکمیل نشده است.

متقاضیان قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته، بند‌های ذیل را مشاهده می‌کنند که در صورت علامتگذاری در یکی از این موارد به آنها اجازه انتخاب رشته داده می‌شود:

۱- اطلاعات فوق (معدل کاردانی و کارشناسی، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسی و تاریخ فارغ‌التحصیلی) مورد تأیید است

۲- اطلاعات فوق (معدل کاردانی و کارشناسی، رشته و محل تحصیل دوره‌کارشناسی و تاریخ فارغ التحصیلی) مورد تأیید نبوده و دارای مغایرت است

۳- حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل خواهم شد / فارغ‌التحصیل نخواهم شد

یادآوری: هر زمان مشخص شود که متقاضی حقایقی را عمدی یا سهوی کتمان کرده، در هر مرحله (پذیرفته‌شدن، حین تحصیل و ...) که باشد، از پذیرش یا ادامه تحصیل ایشان جلوگیری خواهد شد.

الف- در صورتی که متقاضیان بند ۲-۲ را علامتگذاری کنند به آنها اجازه اصلاح و ویرایش معدل، دانشگاه محل تحصیل و تاریخ فراغت از تحصیل داده خواهد شد. پس از ویرایش این موارد و تأیید آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده می‌شود.

ب- متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار می‌گیرند و به هنگام ثبت‌نام در مؤسسه آموزش‌عالی محل قبولی، مغایرت معدل دارند، با توجه به مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط ابتدا از آنان ثبت‌نام مشروط به عمل خواهد آمد و پس از بررسی وضعیت علمی چنانچه نمره قبولی را نداشته باشند، قبولی آنان لغو خواهد شد. پس لازم است، متقاضیان معدل خود را مطابق مفاد مندرج در صفحات ۳ و ۴ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون مورد بررسی قرار دهند تا بین معدل اعلام شده به سازمان سنجش و معدلی که به هنگام قبولی ارائه خواهند نمود، مغایرتی وجود نداشته باشد.

ج- چنانچه فردی در ردیف پذیرفته‌شدگان این آزمون قرار بگیرد و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود نشود، قبولی ایشان باطل خواهد شد. بنابر این، چنانچه متقاضی به دلائلی احتمال فارغ‌التحصیلی خود را تا تاریخ فوق نمی‌دهد، لازم است حداکثر تا تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ درخواست انصراف از گزینش در رشته‌های انتخابی را به سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: http://request.sanjesh.org ارسال کند تا از گزینش نهایی حذف شود. به درخواست‌هایی که بعد از تاریخ تعیین شده به این سازمان واصل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد و تبعات آن متوجه شخص متقاضی خواهد بود.